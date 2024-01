Un résultat excédentaire de 107 % réalisé en 2023 ! Abdoulaye Dicko reçoit les félicitations du ministre Imrane

Comme en 2022, la Direction nationale des domaines sous le leadership de Abdoulaye Dicko vient de réaliser une nouvelle performance en termes de mobilisation des recettes pour le Trésor Public. Sur une prévision de 165 572 000 000 de FCFA, la Direction nationale des domaines a fait une réalisation de 178 951 000 000 de FCFA, soit un taux de réalisation de 107 %. D’où les félicitations du ministre Imrane Abdoulaye Touré au Directeur Abdoulaye Dicko et ses collaborateurs.

Le 18 janvier 2024, le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Imrane Abdoulaye Touré, a adressé une correspondance au directeur national des domaines qui réconforte tout agent dans son travail, une lettre de félicitation. Cette correspondance fait suite au résultat excédentaire engrangé par Abdoulaye Dicko et ses hommes en 2023. Sur prévision de 165 572 000 000 de F CFA, le directeur Dicko et ses collaborateurs ont fait une réalisation de 178 951 000 000 de F CFA, soit un taux de réalisation de 107 %.

“J’ai noté avec une grande satisfaction que la direction nationale des Domaines a largement dépassé les objectifs de recettes budgétaires assignés au titre de l’année 2023”, indique le ministre dans sa correspondance. “A cet effet, poursuit le ministre Touré, j’adresse à vous-même, à vos collaborateurs et aux responsables des autres structures qui ont concouru directement ou indirectement à l’atteinte du résultat, mes vives félicitations”.

Imrane Abdoulaye Touré d’exhorter Abdoulaye Dicko et ses collaborateurs à persévérer dans cette voie et à redoubler d’efforts pour l’atteinte de l’objectif budgétaire annuel assigné dans la Loi de finances 2024. Cela, ajoute-t-il, en maintenant l’élan de collaboration fructueuse avec vos collaborateurs et les structures d’appui.

Ce résultat excédentaire est une belle façon pour la direction nationale des domaines de soutenir les autorités de la Transition, surtout en cette période où le pays fait face à des défis multiformes.

El Hadj A.B.HAIDARA

