Plus de 166 milliards FCFA réalisés avant terme : Le Directeur des domaines savoure le graal avec son personnel

La Direction des domaines fait une entrée fracassante dans l’histoire des services d’assiettes avec un dépassement de ses objectifs annuels de recettes avant terme. À plus d’un mois du bouclage de l’exercice, en effet, le volume des recouvrements atteignait déjà le montant inédit de 166,250 milliards F CFA, soit un taux de réalisation de plus de 100%. Cette tendance positive s’annonçait déjà dans les prouesses du trimestre précédent où les recettes domaniales s’élevaient à la bagatelle de 45,457 milliards francs CFA pour un cap initial de 44,065 milliards. Le montant correspond à un taux de réalisation de 101% que la tutelle magnifiait dans une correspondance adressée au Directeur national Abdoulaye Dicko. Le ministre Imrane A. Touré ne tarissait pas d’éloges en accueillant ces résultats comme le signal d’une année budgétaire exceptionnelle ainsi que la confirmation de la dynamique ascendante amorcée par la DND depuis trois années. «Vous renouvelant mes remerciements pour votre constance remarquable dans l’effort de mobilisation des recettes de notre département, je vous assure de tout mon accompagnement et de toute ma reconnaissance», avait indiqué le ministre en charge des Domaines, en insistant au passage sur les espoirs que les plus hautes autorités reposent sur la contribution d’une structures aussi stratégique aux finances publiques. Et le moins qu’on puisse dire est qu’à l’arrivée lesdits espoirs auront été comblés au-dessus des attentes car la Direction des domaines peut célébrer l’année en cours avant son terme. Ce faisant, le Directeur Abdoulaye Dicko n’ignore pas que les exploits résultent d’un effort collectif avec une partition prépondérante des équipes déployées sur le terrain et qui ont œuvré sans relâche à l’atteinte de tous les caps trimestriels que la structure s’était fixés. Il l’a fait savoir récemment en leur distribuant leur part du graal à travers l’expression de sa sincère gratitude au personnel des Domaines dont il a magnifié le dévouement et l’ardeur à la tâche en ces termes : «C’est avec une immense fierté que je me réjouis de l’atteinte des objectifs de recettes budgétaires au titre de l’année 2023(…). Je profite de cette occasion pour adresser au personnel des Domaines ainsi qu’à tous les services et structures d’appui mes chaleureuses félicitations ».

L’année 2024 s’amorce du coup avec l’assurance de rééditer les mêmes prouesses grâce au nouvel élan impulsé au mécanisme d’optimisation des Domaines en tant que service d’assiettes. Il repose essentiellement sur la mobilisation des compétences humaines jusqu’à l’échelle régionale (avec l’opérationnalisation des directions) aux fins d’une exploitation efficiente des sources de recettes nouvellement créées : taxes de plus-value sur les titres miniers, indemnités d’expropriation domaniale, dépenses antérieures, entre autres.

A KEÏTA

Commentaires via Facebook :