Trois braquages ont eu lieu, ce lundi 30 novembre à Bamako. Les attaques à main armée ont été simultanément commises sur l’Avenue de l’OUA dont un près de Diarra Transport et l’autre près d’Africa Tour Trans. Le troisième a eu lieu à l’ACI 2000 au Rond-point Babani Koné, sur un expatrié libanais.

Des braquages à Bamako, en plein midi et en pleine circulation deviennent désormais le quotidien. Le mode opératoire reste le même : deux jeunes, à moto, vous suivent, vous braquent et vous dépossèdent de votre argent généralement après une opération bancaire. A croire que la ville des trois caïmans s’est transformée en Far West ?

Maliweb.net

Commentaires via Facebook :