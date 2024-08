Malgré l’appui des pays voisins hostiles à la stabilité du Mali, les supplétifs des armées impérialistes, connus sous les noms de terroristes et djihadistes, narco-trafiquants, séparatites, ont été défaits à Tinzaouatene, à la frontière algérienne. Cette victoire de l’armée malienne démontre une fois de plus que les autorités de la transition sont décidées à débarrasser notre territoire des narco-trafiquants et des marchands de mort. Et cela avec le soutien indéfectible du peuple malien.

L’armée malienne vient de prouver à Tinzaouatene qu’elle ne cédera aucun mètre carré de notre territoire entre les mains de quiconque. Les marchands de mort et leurs sponsors occidentaux qui n’avaient pas retenu de leçon après la reprise de Kidal, en novembre 2003, ont fait les frais de la puissance de feu des vecteurs aériens. Les supplétifs de la coalition occidento-fasciste ont été déculottés à Tinzaouatene à la fin du mois de juillet. Cette défaite a créé un électro-choc dans les milieux militaro-fascistes, dont l’objectif était de marcher sur Kidal si leurs mercenaires sortaient victorieux des combats de Tinzaouatene. Échec et mat !

Et pour masquer leur débandade, les médias de la haine et de la manipulation des consciences prennent le relais. Ils ont inondé les réseaux sociaux d’images effrayantes prises sous d’autres cieux pour faire croire à l’opinion nationale que la patrouille de l’armée malienne a été décimée. Certes, elle a enregistré des pertes et des dégâts matériels, mais cela ne saurait ternir l’image de nos militaires décidés à débarrasser notre territoire des narco-trafiquants et des marchands de mort. Un autre échec pour les médias de la déstabilisation dont l’objectif est de créer la panique au sein de la population. La mayonnaise n’a pas pris. Les Maliens ont tout compris. Ils sont restés unis derrière leurs forces de défense et de sécurité dans cette épreuve. Ce soutien indéfectible du peuple malien accompagnera toujours l’armée malienne face à des criminels qui ne jurent que par le sang.

Pourtant, il fallait s’attendre à la reprise des hostilités dans le nord de notre pays. La reconquête de Kidal, bastion des supplétifs des armées impérialistes, connus sous les noms des terroristes, djihadistes, séparatistes, narco-trafiquants, est restée en travers de la gorge des parrains de la déstabilisation mondiale. Et pour cela, ils les ont regroupés en Algérie et en Mauritanie qui servent de cheval de Troie pour attaquer notre pays. Ces deux pays voisins sont foncièrement hostiles à la stabilité du Mali pour plusieurs raisons. Ils ont en commun, un raciste déguisé. Ils soutiennent la peau blanche. Si l’Algérie veut rester l’acteur politique incontournable de la région, la Mauritanie nourrit des ambitions territoriales sur la région de Tombouctou.

Ces deux (02) pays, à qui le Mali a tout donné, paient notre pays par la monnaie de singe. Ils paieront cash un jour leur ingratitude. S’il est vrai que le Mali ne ménage aucun effort pour la stabilité de ces deux (02) pays voyous. Ils viennent d’apprendre à leur dépens. Malgré leur soutien aux bandits, ils ont été vaincus. Le réveil sera brutal pour ces deux voisins qui accueillent encore les éléments de la coalition occidento-fasciste défaits en Tinzaouatene.

Yoro SOW

