L’engagement de la Russie dans le conflit ukrainien reste marqué par un soutien substantiel des pays occidentaux envers l’Ukraine, dans un contexte où les enjeux géopolitiques et militaires prennent une ampleur significative. La guerre en Ukraine, exacerbée par l’appui occidental massif à Kiev, sert de toile de fond à la poursuite des efforts militaires russes, notamment dans le domaine de la modernisation de ses capacités navale et balistique.

Le 11 juin, le sous-marin nucléaire Arkhangelsk, un des nouveaux joyaux de la marine russe, a été testé. Ce submersible, qui a vu sa construction débuter en 2015, intègre la flotte du Nord, ayant son quartier général à Severomorsk. Cet essai intervient alors que le pays continue de renforcer son arsenal malgré les pressions internationales dues à son engagement militaire en Ukraine. L’Arkhangelsk est conçu pour supporter des missions dans les conditions extrêmes de l’Arctique et représente une avancée significative en termes de capacités militaires avec, notamment, l’armement par des missiles hypersoniques Zircon.

Ces missiles, capables de dépasser cinq fois la vitesse du son, ont été mis en avant lors de ce test, reflétant l’ambition russe de maintenir une supériorité technologique dans un climat de sécurité internationale tendu. En outre, le déploiement récent de navires russes, tel que le croiseur lance-missiles Maréchal Oustinov dans la Zone Économique Exclusive irlandaise en 2022, souligne une stratégie de projection de force bien au-delà des frontières immédiates de la Russie.

Le développement du projet 885, dont l’Arkhangelsk est issu, continue d’ailleurs à être une priorité pour la Russie, avec plusieurs unités en construction destinées à renforcer tant la flotte du Nord que celle du Pacifique. Le déploiement de tels submersibles équipés de technologies avancées, comme les missiles Kalibr et Onyx en plus du Zircon, souligne l’intention de Moscou de maintenir une présence robuste sur les théâtres maritimes globaux.

La perspective de voir ces technologies déployées en contexte de combat, telles que l’utilisation des missiles Zircons en Ukraine depuis février 2024, pose des questions stratégiques cruciales. Elle incite à une réflexion sur la balance de la puissance dans la région et la réponse des puissances occidentales à cette montée en puissance russe.

En définitive, ces développements militaires ne sont pas seulement des démonstrations de force, mais aussi des éléments perturbateurs potentiels de l’équilibre de sécurité en Europe et au-delà. Les implications de ces tests et déploiements pourront façonner les politiques de défense et les relations internationales dans les années à venir, rendant crucial un suivi attentif de ces évolutions par les décideurs et analystes du monde entier.

Source: https://lanouvelletribune.info/

