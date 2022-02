• Laurent Gbagbo dénonce « les coups d’Etat »

• Il tacle au passage Alassane Ouattara

• Il a pointé du doigt cette manie de certains chefs d’État africains à se maintenir au pouvoir en violation de leurs constitutions.

L’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo n’a pas perdu de vue son combat contre les 3e mandats en Afrique et la modification des constitutions pour se maintenir au pouvoir. Devant des jeunes de son parti, le président du Parti des Peuples Africains en Côte d’Ivoire (PPA-CI), a pointé du doigt cette manie de certains chefs d’État africains à se maintenir au pouvoir en violation de leurs constitutions. Clin d’œil à son adversaire de toujours Alassane Ouattara ?

Laurent Gbagbo dénonce « les coups d’Etat ». Pour l’ex chef d’Etat ivoirien, les changements de régime par la force ne sont pas des solutions adéquates aux maux qui gangrènent notre continent. C’est « anti-démocratique » pense-t-il mais il faut condamner tous les coups d’Etat quel que soit leur forme.

« Quand dans un pays on fait des coups d’Etats civil et que ces coups d’Etats ne sont pas condamnés mais applaudis, il ne faut pas s’étonner après que des militaires fassent des coups d’Etat militaires. Quand la constitution dit qu’un homme ne peut faire que deux mandats présidentiels et qu’il en fait trois, c’est un coup d’Etat civil. Mais on ne le dit pas et on ne le condamne pas assez. Un coup d’Etat est un coup d’Etat » a-t-il ajouté.

« Vous voyez aux États-Unis si Joe Biden ou Donald Trump décidait, par exemple, de faire un troisième mandat mais ça serait la révolution dans tout le pays. Ils ne peuvent pas parce que ce qu’on écrit, on doit le respecter. Ce qu’on met dans la constitution, on doit le respecter. Quand tu as écrit qu’il faut 02 mandats et que tu te débrouilles pour en faire 03, le militaire avec son fusil se dit j’ai une arme, eh ben je fais un coup d’Etat. Voilà les conséquences des actes des politiques », déclara-t-il en poursuivant ses explications.

Laurent Gbagbo va tacler au passage Alassane Ouattara qui ne porte pas la junte militaire malienne dans son cœur. « Après ce sont eux qui sont durs avec les militaires. Mais un coup d’Etat est un coup d’état. Un coup d’Etat, c’est la rupture de l’ordre normal des choses. Je voulais du haut de cette tribune dire à toute la classe politique ivoirienne de laisser tomber les coups d’Etat, d’oublier les coups d’Etat, de laisser ça, et comme on le dit chez nous à Yopougon, de quitter dedans » , rappelle Laurent Gbagbo.

PAR cameroonweb.com

Commentaires via Facebook :