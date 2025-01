Investiture au Ghana : des absences notables

Ouagadougou, 8 janv. 2025 (AIB) – L’aile intransigeante de la CEDEAO, conduite notamment par Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) et Patrice Talon (Bénin), était peu visible lors de l’investiture, mardi 7 janvier 2025 à Accra, du nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, qui a exprimé sa volonté d’entretenir de bonnes relations avec l’AES.

Le nouveau président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, a prêté serment le 7 janvier 2025 devant des milliers de Ghanéens et plusieurs dirigeants africains, à Black Star Square (Place de l’Indépendance).

En présence de nombreux chefs d’État africains, de présidents d’institutions, de chefs de gouvernements étrangers et d’une foule en liesse, il a juré de protéger la Constitution, de servir le peuple, de promouvoir la justice sociale et de défendre le Ghana.

L’une des absences les plus remarquées fut celle du président Alassane Dramane Ouattara, représenté à la cérémonie par le vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné. Cette absence a d’autant plus attiré l’attention en raison des liens historiques, culturels et biologiques profonds qui unissent les peuples ivoirien et ghanéen. Sur le plan économique, le Ghana et la Côte d’Ivoire mènent, depuis 2018, un combat commun au sein de l’Initiative ICCIG pour l’obtention de prix équitables en faveur des producteurs de cacao.

L’autre absence notable était celle de Patrice Talon, président du Bénin, représenté par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata.

Si ces absences ne relèvent pas d’une simple coïncidence, elles pourraient refléter une désapprobation face aux positions du nouveau président ghanéen. En effet, durant sa campagne, John Dramani Mahama n’a cessé de plaider pour le rétablissement de relations de bon voisinage avec les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES). Toutefois, cette hypothèse doit être nuancée par la présence de chefs d’État d’autres pays de la CEDEAO, tels que le Sénégal, avec Bassirou Diomaye Faye, le Togo, avec Faure Gnassingbé, et la Gambie, avec Adama Barrow.

Par ailleurs, une présence remarquée fut celle du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui effectuait sa première visite officielle au Ghana. Cette visite pourrait marquer une dynamisation des relations entre le Ghana et les pays de l’AES.

Le nouveau président ghanéen a toujours exprimé sa volonté de collaborer avec l’ensemble de ses voisins, y compris ceux de l’AES, dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest. « Nous devons apporter au Burkina Faso, au Mali et au Niger tout le soutien nécessaire pour faire face à cette crise », avait-il déclaré en décembre 2024 sur la chaîne allemande DW.

La présence du président du Nigeria, Bola Tinubu, à l’investiture, sous sa double casquette de président en exercice de la CEDEAO et de chef d’État membre du Commonwealth, n’est pas passée inaperçue. Le Commonwealth était par ailleurs fortement représenté par les présidents du Rwanda, Paul Kagamé, du Gabon, Brice Oligui Nguema, du Togo, Faure Gnassingbé, de la Gambie, Adama Barrow, et de la Sierra Leone, Julius Maada Bio.

Agence d’Information du Burkina

Source: https://www.aib.media/

Commentaires via Facebook :