Jay-Z et Diddy sont accusés d’avoir violé une jeune fille de 13 ans en 2000

Le rappeur américain Jay-Z a riposté à une plainte selon laquelle il aurait, avec Sean « Diddy » Combs, drogué et violé une jeune fille de 13 ans lors d’une soirée en 2000.

L’accusatrice anonyme affirme avoir été agressée lors d’une fête organisée dans une maison après les MTV Video Music Awards (VMA) à New York et qu’une célébrité féminine anonyme se trouvait dans la pièce à ce moment-là.

Dans un communiqué, Jay-Z, de son vrai nom Shawn Carter, a qualifié l’action en justice de « tentative de chantage ».

M. Combs, qui est en prison dans l’attente de son procès après avoir été inculpé en septembre de trafic sexuel et d’autres délits, a nié cette nouvelle accusation.

La plainte a été déposée en octobre et a été réintroduite dimanche afin d’inclure M. Carter dans la liste des défendeurs.

La BBC a contacté l’avocat de M. Carter, Alex Spiro, et son attaché de presse pour obtenir des commentaires.

L’action en justice a été intentée en vertu de la loi new-yorkaise sur la protection des victimes de violences motivées par le sexe, par un avocat basé au Texas, Tony Buzbee.

M. Buzbee a intenté plusieurs actions en justice ces derniers mois, accusant M. Combs d’agression et de viol. L’artiste hip-hop doit être jugé au pénal le 5 mai.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, M. Carter a déclaré : « Mon avocat a reçu une tentative de chantage, appelée lettre de demande, de la part d’un ‘avocat’ nommé Tony Buzbee.

« Il avait calculé que la nature de ces allégations et l’attention portée par le public me pousseraient à accepter un règlement à l’amiable.

« Non, monsieur, cela a eu l’effet inverse ! Cela m’a donné envie de vous dénoncer TRES publiquement pour la fraude que vous êtes. Alors non, je ne vous donnerai pas UN PENNY ROUGE !!! »

Un communiqué de l’équipe juridique de M. Combs a déclaré que cette action en justice modifiée était la dernière d’une série de « coups de pub éhontés, conçus pour soutirer des paiements à des célébrités qui craignent que des mensonges soient répandus à leur sujet, tout comme des mensonges ont été répandus au sujet de M. Combs ».

La déclaration précise que la procédure judiciaire montrera que M. Combs est innocent de toutes les allégations portées contre lui. Il fait face à 30 autres procès.

L’accusatrice, identifiée seulement comme « Jane Doe », a déclaré qu’en 2000, alors qu’elle avait 13 ans, un ami l’a déposée aux VMAs au Radio City Music Hall à Manhattan.

Elle a abordé les chauffeurs de limousine à l’extérieur de la salle pour essayer d’accéder au spectacle, selon l’action en justice.

Un chauffeur lui a dit qu’il était employé par M. Combs et qu’elle « correspondait à ce que Diddy recherchait », selon l’action en justice.

Plus tard dans la soirée, le chauffeur l’a conduite à une fête dans une maison blanche, selon l’action en justice.

Jane Doe déclare que lorsqu’elle est arrivée à la fête, on lui a demandé de signer un document qu’elle pense être un accord de non-divulgation, selon l’action en justice.

La plainte indique qu’elle a reconnu « de nombreuses célébrités » à la fête et qu’elle a observé une consommation généralisée de drogues, y compris de cocaïne.

Une serveuse lui a offert une boisson qui l’a rendue « étourdie », si bien qu’elle s’est rendue dans une pièce pour s’allonger, selon l’action en justice.

Peu après, selon la plainte, M. Combs et M. Carter sont entrés dans la pièce avec une célébrité féminine, décrite comme la célébrité B. « La plaignante a immédiatement reconnu les trois célébrités », indique l’action en justice.

L’action en justice indique que M. Combs s’est approché d’elle « avec un regard fou », l’a attrapée et lui a dit : « Tu es prête à faire la fête ! « Tu es prête à faire la fête ! »

M. Carter l’a maintenue au sol et l’a violée, avant que M. Combs ne fasse de même, sous le regard de Celebrity B, selon la plaignante.

Jane Doe s’est défendue pendant l’agression et lorsque M. Combs a reculé sous l’effet de la surprise, elle s’est échappée, selon l’action en justice.

L’action en justice, qui vise à obtenir des dommages et intérêts non précisés, indique que la plaignante souffre toujours de stress post-traumatique et de dépression à la suite des viols présumés.

Dans sa déclaration, M. Carter, qui est marié à Beyoncé, avec qui il a trois enfants, a déclaré : « Mon seul chagrin est pour ma famille.

« Ma femme et moi allons devoir faire asseoir nos enfants, dont l’une est à l’âge où ses amies vont sûrement voir la presse et poser des questions sur la nature de ces allégations, et expliquer la cruauté et la cupidité des gens ».

Source: https://www.bbc.com/

