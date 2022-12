GUERRE EN UKRAINE – Jens Stoltenberg, le chef de l’OTAN, se dit inquiet que les combats en Ukraine puissent échapper à tout contrôle et se transformer en une guerre entre la Russie et l’OTAN. Dans une interview accordée à NRK et AP, il a notamment déclaré: “Si les choses tournent mal, la situation globale peut à son tour très mal tourner.”

Durant cette interview, Jens Stoltenberg a également affirmé: “C’est une guerre terrible en Ukraine. C’est aussi un conflit qui peut s’étendre et se transformer en une guerre majeure entre l’OTAN et la Russie.”

Il a ensuite précisé: “Il ne fait aucun doute que le risque d’une guerre totale est réel”, ajoutant qu’il était important d’éviter un conflit “qui impliquerait davantage de pays européens et qui deviendrait alors une guerre totale en Europe”, avant d’assurer: “Nous travaillons chaque jour pour empêcher cela.”

Les accusations de Poutine

Le Kremlin a accusé à plusieurs reprises les alliés de l’OTAN d’être en fait partie prenante du conflit en fournissant des armes à l’Ukraine, en entraînant les troupes ukrainiennes et en fournissant des renseignements militaires pour attaquer les forces russes.

Récemment, le président russe Vladimir Poutine a de nouveau accusé l’Occident d’utiliser l’Ukraine comme un instrument contre son pays. “Pendant de nombreuses années, l’Occident a exploité les ressources ukrainiennes sans vergogne, a encouragé le génocide et la terreur dans le Donbass et a transformé le pays en colonie”, a-t-il déclaré. “Maintenant, l’Occident utilise cyniquement le peuple ukrainien comme chair à canon, comme bélier contre la Russie en continuant à fournir à l’Ukraine des armes et des munitions et en envoyant des mercenaires à la mort.”

Geler les combats

La semaine dernière, Jens Stoltenberg s’était déjà exprimé sur la guerre en Ukraine, affirmant que la Russie “tentait de geler les combats avant une offensive au printemps”. “Ce que nous voyons maintenant, c’est que la Russie tente d’imposer une sorte de gel de cette guerre, au moins pour une courte période, afin qu’elle puisse se regrouper, réparer, récupérer et ensuite essayer de lancer une plus grande offensive au printemps prochain”, avait déclaré M. Stoltenberg lors d’un événement public organisé par le quotidien britannique Financial Times.

