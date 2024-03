“Conformément à l’article 11 de la loi fédérale russe sur les accords internationaux de la Russie, (le gouvernement) a approuvé le projet d’accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, présenté par le ministère russe de la Défense en coordination avec le ministère russe des Affaires étrangères et d’autres organes exécutifs fédéraux concernés”, indique le document cité par l’agence étatique Tass.

L’accord est également disponible sur le portail. Ainsi, il prévoit l’organisation d’exercices et d’exercices conjoints, la participation et le suivi des exercices à l’invitation des agences compétentes, des visites de navires de guerre et d’avions de combat sur invitation ou demande, la formation des militaires et d’autres formats de coopération, a précisé Tass.

Les conversations secrètes des officiers allemands vont-elles plonger la Russie et l’Allemagne dans une crise diplomatique ?

En octobre 2022, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait exclu de faire appel à des “mercenaires” russes du groupe Wagner pour venir à bout de l’insécurité persistante dans l’est de la RDC, contrairement à ce qu’ont fait plusieurs paie les africains.

“Je sais que c’est à la mode maintenant… (mais) non, nous n’avons pas besoin d’utiliser des mercenaires”, avait-il déclaré au journal économique britannique ‘Financial Times’ (FT) lors du FT Africa Summit qui s’était tenu à Londres.

Quelques mois plus tard, le gouvernement de Kinshasa avait toutefois admis la présence d’experts techniques étrangers pour assurer la mise en œuvre des avions et des hélicoptères de combat.

Début février, deux “soldats” roumains sont décédés lors des affrontements entre l’armée congolaise et les rebelles du M23 (Mouvement du 23 Mars) dans la province du Nord-Kivu. Ils travaillaient pour une “société militaire privée” roumaine dirigée par Horatiu Potra, ancien de la légion étrangère française d’origine roumaine.

Source: https://www.lalibre.be/

Commentaires via Facebook :