La Russie n’est pas satisfaite des propositions de l’équipe Trump sur l’Ukraine, selon Lavrov

MOSCOU, 29 décembre (TASS) – La Russie n’est pas satisfaite des propositions de l’équipe du président élu américain Donald Trump de reporter de 20 ans l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et d’y déployer un contingent de soldats de la paix de l’Union européenne et du Royaume-Uni, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans une interview à l’agence TASS.

« A en juger par les nombreuses fuites et l’interview de Donald Trump lui-même au magazine Time le 12 décembre, il parle de “geler” les hostilités sur la ligne d’engagement et de transférer davantage de responsabilité dans la confrontation avec la Russie aux Européens. Nous ne sommes certainement pas satisfaits des propositions faites par les représentants de l’équipe du président élu de reporter de 20 ans l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et de déployer un contingent de maintien de la paix de “forces britanniques et européennes” en Ukraine », a souligné le chef de la diplomatie.

Dans le même temps, Lavrov a noté que Moscou n’avait reçu pour l’instant aucun signal officiel des États-Unis sur le règlement ukrainien. « Jusqu’au 20 janvier, date de son investiture, Donald Trump a le statut de « président élu », et toute la politique sur tous les fronts est déterminée par le président en exercice et son administration. Et jusqu’à présent, seule cette dernière est autorisée à s’engager avec la Russie au nom des États-Unis. De temps en temps, comme nous en sommes régulièrement informés, cela arrive, mais il n’est pas question de négociations sur l’Ukraine dans ces contacts », a expliqué le ministre russe des Affaires étrangères.

