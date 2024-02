Le Niger a pris une position ferme en interdisant aux avions transportant des officiels allemands de survoler son territoire. Cette décision, annoncée par l’armée de l’air berlinoise, intervient après que les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) – le Burkina Faso, le Niger et le Mali – ont récemment décidé de se retirer de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Leur déclaration commune a mis en lumière des tensions croissantes au sein de la région. Selon les rapports, l’interdiction de survol émise par le Niger concerne spécifiquement les vols en provenance du Nigeria. Cela a directement affecté un vol transportant la ministre allemande du Développement, Svenja Schulze, qui revenait d’une visite au Nigeria.

Cette visite était cruciale car elle impliquait des négociations politiques avec la CEDEAO après l’annonce du retrait des pays de l’AES du bloc régional en début d’année. Les gouvernements des trois pays sahéliens ont exprimé leur frustration quant à l’incapacité de la CEDEAO à fournir une assistance efficace dans leur lutte contre le terrorisme et l’insécurité croissante dans la région.

Ils ont considéré cela comme une « lutte existentielle » et ont décidé de prendre des mesures unilatérales pour protéger leurs intérêts. Récemment le ministre burkinabè en charge de l’Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo a déclaré à l’agence de presse nationale que le départ de l’AES se traduira par une perte annuelle estimée à au moins 45 milliards de FCFA en termes de prélèvements communautaires.

Le même ministre a déclaré que l’AES concentre l’essentiel des ressources naturelles. « « L’essentiel des ressources naturelles de la CEDEAO se retrouve dans les pays de l’AES, » avait affirmé avec conviction le ministre Nacanabo. Cette déclaration audacieuse fait suite à la création de l’Alliance par le Burkina Faso, le Mali et le Niger en septembre 2023, dans le but de renforcer leur défense mutuelle et de promouvoir le développement régional », avons nous écrit dans un précédent article.

Source: https://lanouvelletribune.info/

