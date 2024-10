L’Ukraine joue “la politique du pire” en Afrique, selon un politicien français

En difficulté sur le front, l’Ukraine s’est lancée dans une “fuite en avant” en menaçant les intérêts des pays du Sahel, a déclaré à Sputnik Afrique François Asselineau, président du parti français Union populaire républicaine. Selon lui, l’Occident préfère rester muet sur ces actions de Kiev et sur le rôle stabilisateur de Moscou en Afrique.

Le régime de Volodymyr Zelensky est “aux abois” face à la situation sur le front et s’est lancé dans une “fuite en avant”, en s’attaquant en particulier à l’Afrique, a déclaré ce jeudi 17 octobre à Sputnik Afrique François Asselineau, président de l’Union populaire républicaine.

“Ils essayent de nuire dans toute la mesure du possible, en s’en prenant notamment aux intérêts français, mais aussi, depuis que la France a été un peu évincée de la région, aux intérêts des pays du Sahel. Il y a un engagement russe dans certains de ces pays. Il s’agit d’aller les chercher sur le terrain africain”, souligne-t-il.

L’Afrique est un “continent de seconde zone” pour l’Occident, ce qui explique son silence sur l’ingérence ukrainienne. La France, qui a “énormément perdu d’influence” en Afrique, ne souhaite pas s’occuper de cette zone, ajoute M.Asselineau.

En plus, les médias occidentaux préfèrent taire le rôle positif de Moscou en Afrique.

“On en a mis dans la tête des Français que les Russes étaient des méchants. Mais dans une situation comme celle du Sahel, la Russie a plutôt un rôle de stabilisateur, alors que l’Ukraine joue la politique du pire. Elle se trouve plutôt du côté des mouvements islamistes de destruction générale. Ça ne cadre pas bien avec le narratif”, souligne-t-il.

Basculement des BRICS

Les médias occidentaux refusent aussi de parler du succès des BRICS et du prochain sommet du groupe qui s’ouvre à Kazan le 22 octobre et qui s’annonce comme “l’un des plus grands sommets internationaux que la Russie ait jamais organisés”, souligne François Asselineau.

“Il est hors de question de parler de tout ça dans les médias occidentaux et français. Car cela tourne à l’avantage à la fois personnel de Vladimir Poutine et à l’avantage géostratégique de la Russie. C’est un véritable renversement de la géopolitique mondiale et les Occidentaux sont obligés de constater que leur influence sur le monde ne cesse de diminuer au profit de la Russie, de la Chine, de l’Inde, etc.”, conclut-il.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

Commentaires via Facebook :