En Russie, c’est Vladimir Poutine qui donne le signal de la nouvelle année. Les vœux du président russe sont diffusés juste avant minuit et très suivis par le pays. Mais pour une fois, pas de messages politiques ou de sous-entendus menaçants, juste une tradition et un discours aussi consensuel que possible.

C’est l’avantage ou plutôt l’un des avantages d’un pays aussi immense que la Russie. Alors qu’il n’est que 15h à Kaliningrad, il est déjà minuit au Kamtchatka. Et grâce à la magie d’internet, le reste du pays découvre avec huit heures d’avance, le contenu des vœux présidentiels de Vladimir Poutine.

Traditionnellement, c’est l’un des moments forts des célébrations du Nouvel An et c’est peut-être aussi la seule apparition de Poutine à laquelle il ne faille pas chercher de sens politique. Plutôt un cérémonial, diffusé juste avant minuit, que l’on écoute d’une oreille distraite tout en se préparant à faire sauter les bouchons de « champanskoïé ».

Carillon du Kremlin

Pendant quelques minutes, le président russe revient sur l’année écoulée, décerne à la Nation et à lui-même un satisfecit pour une année « passée dignement ». Il se félicite d’avoir « défendu la sécurité du pays » et « rétabli l’économie », remercie particulièrement les soldats, les médecins, les policiers et fonctionnaires, souhaite amour, bonne santé et réussite à tous, et puis laisse la place au carillon du Kremlin. Ensuite, l’hymne national résonne et la nouvelle année commence en Russie.

Par: RFI

