Logements sociaux : Les mauvais payeurs prennent la porte

Une opération expulsion de mauvais payeurs de logements sociaux est en cours depuis le mardi dernier. Elle vise pour l’heur une soixantaine de famille sur le site de N’Tabacoro.

Selon un responsable de l’Office malien de l’habitat (OMH), que nous avons consulté, cette opération d’expulsion fait suite à des mesures d’alerte, de sommation et sensibilisation sur le défaut de paiement de mensualité. Pour ledit responsable, ce défaut de paiement entraine automatiquement des conséquences, parmi lesquelles, l’expulsion.

“Courant 2023, nous avons envoyé plus de 700 lettres aux mauvais payeurs pour les prévenir. Des lettres d’impayés, des avertissements, des sommations et même des mises en garde ont été faits à l’endroit de ces bénéficiaires qui n’étaient pas à jour concernant le paiement des mensualités. Mais silence radio”, a confié notre interlocuteur.

“En plus de ces lettres, avertissements et autres, vous n’êtes pas sans savoir qu’on a même mené des campagnes de sensibilisations à travers tous les médias. Nous avons fait des sketchs et même des bandeaux dans des journaux à cet effet. Signalant à tous les mauvais payeurs que le défaut de paiement expose au retrait et à l’expulsion”, a-t-il rappelé.

Selon lui, le paiement régulier est une obligation pour rester bénéficiaire de ces logements sociaux mais malheureusement ces souscriptions n’ont pas été respectées par certains bénéficiaires. Il a été demandé de procéder à l’expulsion de ces logements sociaux de tous les mauvais payeurs.

“A ce jour, une soixantaine de familles sont visées par les opérations. Certaines accumulent des mois et d’autres des années d’impayés”, a souligné notre interlocuteur. Et de conclure : “Pour la pérennisation du programme de logements sociaux, il faut que les bénéficiaires payent pour que l’on puisse continuer à construire d’autres logements pour d’autres bénéficiaires”.

Koureichy Cissé

