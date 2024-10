“Nous pleurons sa perte, nous devons aussi célébrer son héritage…”

C’est consternés que les Bamakois ont appris le décès de l’ancien maire et député élu en Commune II, Mamadou Lamine Haïdara affectueusement appelé “Mao”, arraché à notre affection, en France. Ils étaient très nombreux, le dimanche 29 septembre 2024, à lui rendre un dernier hommage. Il repose pour l’éternité au cimetière de Niaréla. Cet homme fut un grand amoureux du sport pour avoir été dirigeant sportif du Djoliba AC, son club de cœur. Sa nièce Fatoumata Chérif Haïdara garde de très bons souvenirs de lui. “Alors que nous pleurons sa perte, nous devons aussi célébrer son héritage. La meilleure façon de lui rendre hommage est de continuer son combat pour la justice et l’égalité. Soyons inspirés par exemple et continuons à bâtir une communauté unie comme il l’a toujours souhaité”, dira-t-elle.

Aujourd’hui nous nous réunissons pour le décès de mon oncle Mamadou Lamine Haïdara. Un homme dont l’impact va au-delà de la famille. En tant que maire et député, il a su incarner les valeurs de service, d’intégrité et de dévouement.

Son parcours politique n’était pas seulement une carrière, c’était une vocation, un engagement à améliorer la vie de ses concitoyens.

Je me rappelle des soirées à écouter ses histoires, pleines de passion et de détermination. Il avait cette capacité unique de rendre chaque personne importante, de faire en sorte que chacun se sente entendu. Ses discours souvent empreints d’une grande éloquence, résonnaient avec des messages d’espoir et de solidarité. Il ne se contentait pas de parler des problèmes, il cherchait des solutions.

Mon oncle croyait fermement en la puissance du dialogue et du consensus. Dans ses fonctions, il a toujours favorisé l’écoute active, persuadé que chaque voix compte. Cela lui a permis de tisser des liens forts avec ceux qu’il servait et beaucoup se souviennent encore de sa main tendue, prête à aider.

Ses initiatives en matière d’éducation et de développement local ont profondément marqué notre communauté. Il a su inspirer une génération de jeunes à s’engager en politique, à croire en leurs capacités à changer le monde.

Au-delà de sa carrière, il était un frère, un oncle, un ami. Sa chaleur humaine, son rire contagieux et sa bienveillance nous manqueront tous terriblement.

Il savait apprécier les petites choses de la vie que ce soit un repas partagé en famille ou une simple promenade au parc. Ces moments resteront graves dans nos cœurs.

Alors que nous pleurons sa perte, nous devons aussi célébrer son héritage. La meilleure façon de lui rendre hommage est de continuer son combat pour la justice et l’égalité.

Soyons inspirés par son exemple et continuons à bâtir une communauté unie comme il l’a toujours souhaité.

Nous garderons toujours en nous ses enseignements, ses valeurs et son amour inconditionnel. Que son souvenir vive à travers nos actions et nos engagements.

Merci à tous d’être ici pour honorer sa mémoire”.

