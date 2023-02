Politique : Ousmane Doumbia lance le mouvement CIMA-Fasoko

Attaché de presse et très actif au sein mouvement M5-RFP, Ousmane Doumbia a porté sur les fonts baptismaux son propre mouvement. La Convention intercommunautaire pour un Mali apaisé (CIMA-Fasoko) a été officiellement lancée, ce samedi 11 février 2023, au Centre international de conférence de Bamako.

« Aucune nation ne peut se construire, si les filles et les fils ne vivent en parfaite harmonie », a fait remarquer Ousmane Doumbia, dans son mot de lancement du mouvement. Ce vivre-ensemble, jadis le ciment de notre société, repose, selon le conférencier, sur la cohésion sociale qui nécessite une réconciliation des cœurs et des esprits. La tâche est ardue, affirme Doumbia. Cependant, assure-t-il, chaque Malien doit donner du sien.

C’est fort de ce constat que des Maliens épris de paix et de justice sociale, se sont retrouvés autour d’un mouvement dénommé : Convention intercommunautaire pour un Mali apaisé (CIMA-Fasoko). L’objectif des membres du mouvement, a expliqué Ousmane Doumbia, est d’apporter leur contribution à l’édification d’un Mali réconcilié. Le nouveau mouvement veut mener des activités d’information d’éducation et de communication auprès de nos populations pour établir le dialogue social entre les différentes communautés de notre pays.

La Convention intercommunautaire pour un Mali apaisé (CIMA-Fasoko) a été lancée en présence de plusieurs personnalités dont l’ancien ministre et président du Congrès national d’initiative démocratique (CNID, « Faso yiriwa ton »). Proche de feu Kalifa, père de Ousmane Doumbia, Me Mountaga Tall a salué la naissance de CIMA-Fasoko. « Toute personne dotée de raison saisit le sens et la portée du nom donné à ce nouveau mouvement», a témoigné Me Tall.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :