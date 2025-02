Le département des Transports et des Infrastructures exhorte les propriétaires des véhicules hors normes et hors gabarit en surcharge sur les routes à se conformer aux dispositions du code de la route et notamment de l’article 32 du décret n°2023-0509/PT-RM du 12 septembre 2023, au plus tard le 1er avril 2025.

Le ministre des Transports et des Infrastructures, dans son communiqué du 5 février 2025, informe les transporteurs routiers que le gouvernement du Mali a engagé les administrations compétentes à assurer le respect des normes relatives aux gabarits, aux poids et à la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises, conformément aux dispositions du code de la route et notamment de l’article 32 du Décret n°2023-0509/PT-RM du 12 septembre 2023.

Toujours, selon le communiqué, la mise en application de la réglementation sus citée vise à lutter contre la circulation des véhicules hors normes et hors gabarit en surcharge sur les routes. La circulation de ces véhicules entraîne en effet la dégradation précoce du réseau routier national.

Le ministre exhorte les propriétaires des véhicules mis en cause à se conformer aux dispositions du décret susmentionné, au plus tard le 1 avril 2025.

Passé ce délai, les services techniques chargés du contrôle de l’application de la réglementation procéderont à l’immobilisation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit, qui circulent sur les corridors routiers du Mali, en contravention aux dispositions légales en vigueur.

Ibrahima Ndiaye

