Terrorisme : Enquête judiciaire contre des chefs d’Al-Qaïda et…

Enquête judiciaire contre des chefs d’Al-Qaïda et…

La justice malienne a annoncé, le mardi 28 novembre 2023, l’ouverture d’une enquête visant des chefs locaux d’Al-Qaïda, dont Iyad Ag Ghaly, pour notamment “actes de terrorisme, financement du terrorisme et détention illégale d’armes de guerre”, sur fond d’une dégradation de la sécurité dans le nord du pays.

Iyag Ag Ghaly, chef du GSIM (un groupe affiliée à Al-Qaïda), figure avec Amadou Koufa, chef de la Katiba Macina, figure aussi sur la liste des djihadistes poursuivis par la justice.

D’autres djihadistes dont Housseine Ould Ghoulan et Achafagui Ag Bouhada sont également dans le lot.

Les enquêtes concernent également des responsables de la CMA. Il s’agit notamment de Alghabass Ag Intalla, Bilal Ag Acherif, Ibrahim Ould Handa, Fahad Ag Almahmoud, Hanoune Ould Ali et Mohamed Ag Najim.

Rapt :

Le père Hans-Joachim Lohre libéré

Un prêtre catholique de nationalité allemande, le père Hans-Joachim Lohre, disparu en novembre 2022 dans notre pays et considéré comme enlevé, a été libéré, ont indiqué, le dimanche 26 novembre 2023, deux responsables de l’archevêché et du gouvernement. Il est rentré en Allemagne. Aucune précision n’a été fournie sur l’état de santé du prêtre, ni les conditions de sa détention et de sa libération.

États généraux de la jeunesse :

Un cadre pour réunir les jeunes

La première étape des états généraux de la jeunesse a débuté, le 1er décembre 2023, dans les différentes communes du pays. L’objectif de ce rassemblement juvénile est de faire un état des lieux et de proposer des réponses aux défis liés à la jeunesse malienne. Une initiative du gouvernement qui prendra fin par un atelier de validation prévu, le 21 décembre prochain, à Bamako.

D’après le dernier recensement, la population malienne en 2022, est estimée à près de 22 millions 400 mille habitants. Parmi elle, moins de 47,2% n’ont pas 15 ans. C’est au regard de ce chiffre que le ministère de la jeunesse veut recenser les problèmes des jeunes afin d’y apporter les réponses idoines.

La phase communale a marqué, le 1er décembre, le début des activités des états généraux de la jeunesse. Le 5 décembre se tiendra l’étape régionale. Le 21 décembre un atelier de validation est prévu à Bamako. Ainsi les recommandations seront remises au Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta le 22 décembre pour clore la cérémonie.

Du Nord au Sud du pays, des jeunes espèrent que ces états généraux déboucheront sur des propositions concrètes, allant dans le sens de l’éveil de la jeunesse malienne. Selon eux, la jeunesse fait face à de nombreux défis.

Bankass :

Des passagers d’un car de transport enlevés puis libérés…

Au lendemain de l’enlèvement du car de transport en commun entre Parou et Songobia sur la route nationale 15, certains passagers ont été libérés par les ravisseurs. Ils sont au nombre de 6 femmes et 39 hommes. Selon les témoins, les hommes libérés seraient tous membres des communautés qui ont signé un accord de non-agression avec les groupes armés. Le reste des passagers et le car sont toujours entre les mains des ravisseurs. Les mêmes sources rapportent que des négociations sont en cours pour la libération totale des otages.

Gao :

Élus communaux et administrateurs d’État à l’école de la culture

Former les élus communaux chargés de la culture et les administrateurs de l’État sur le potentiel des industries culturelles. C’était l’objectif d’une session de formation débuté, le 29 novembre 2023 à Gao. Les participants venus d’Ansongo, Gao, Bourem et Tarkint seront outillés afin d’utiliser la culture pour la consolidation de la paix. La rencontre a été organisée par la direction régionale de la culture en partenariat avec la coopération Allemande, à travers le programme Donko Ni Maya. Elle a duré 4 jours.

Kayes :

Les supporters des Aigles préparent la CAN Côte d’ivoire 2023

Dans le cadre de la CAN 2023 prévue en Côte d’Ivoire, les supporters des Aigles du Mali ont tenu une rencontre, le lundi dernier, à Kayes. Au cours de cette rencontre, il a été question des défis à relever pour une bonne participation des Aigles à cette compétition. Les échanges ont eu lieu en présence du Chargé de communication du Ministère de la jeunesse et des sports.

Convention fiscale des Nations Unies :

L’Afrique remporte une victoire historique face à l’OCDE

La proposition du groupe africain de transférer les négociations fiscales internationales aux Nations Unies, connue sous le nom de « Résolution pour la promotion d’une coopération internationale inclusive et efficace en matière fiscale », a été adoptée, le mercredi 22 novembre 2023. Avec 125 voix pour, ce vote marque une victoire historique de l’Afrique face aux intérêts défendus par le bloc des pays occidentaux.

Le vote est l’apogée d’un plaidoyer qui a rassemblé les gouvernements des pays du Sud, la société civile internationale, et plusieurs organisations actives dans le mouvement mondial pour un système fiscal plus adapté au financement du développement dans les pays les moins avancés.

Rassemblées par la Rédaction

