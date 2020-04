Dans une audio largement partagée sur la toile, l’honorable Hady Niamgadou donne des détails sur le salaire et autres avantages liés à la fonction du député. C’était lors d’un meeting politique tenu à Kolondjéba.

-Maliweb.net- Pour ce député fraîchement élus pour un troisième mandat à l’Assemblée nationale, les réformes initiées par l’ancien président de l’hémicycle, Ibrahim Boubacar Keïta, ont largement contribué à l’amélioration des conditions salariales des députés. C’est ainsi qu’il dira qu’un député gagne 2 à 3 millions FCFA par mois. Et de poursuivre que malgré ces gros salaires dans un pays pauvre comme le Mali certains continuent à crier sur tous les toits qu’un député ne gagne rien.

Dans le sillage des révélations sur les revenus du député, il a indiqué qu’un élu national gagne 600 millions de FCFA pendant cinq ans de législature. Ce montant, a-t-il précisé, se répartit comme suit: ‘’ plus de 2 millions CFA d’indemnités par mois, plus de 400 mille FCFA de salaire, plus de 350 mille FCFA pour les frais carburant, 300 mille FCFA par mois pour les frais de téléphone et du logement, 400 mille FCFA pour une journée de mission, les frais de monture 500 000FCFA, celui de la représentativité 400 000 FCFA et 750 000FCFA pour les frais de restitution du contenu des sessions’’. Ainsi, en insistant sur ses propos, Hady Niamgadou a mis en défi quiconque à démentir ses révélations. « Je suis prêt à publier tous ses bulletins de salaires sur les réseaux sociaux », a-t-il menacé.

Ces détails donnés sur le salaire du député ont été enregistré à Kolondiéba et visiblement destinés nuire à l’invincible député Oumar Mariko. En effet, dans son expression, le député de la commune II est apparu visiblement en colère contre les députés qui bernent les populations en racontant qu’un élu national ne peut pas réaliser les projets de développement pour sa circonscription électorale. En citant ainsi l’exemple de sa commune, oû il a indiqué avoir fait des projets entre 2007 et 2020.

Aussitôt, il a taclé l’ancien député SADI de Kolondjéba, Oumar Mariko, sans le citer. « Ça va pas alors que vous continuez à vous déplacer dans les véhicules climatisés, à construire et à dormir dans les belles villas. Il est temps que cette machination s’arrête », et estime que le succès de son parti est dû à son engagement à faire la politique autrement et objectivement pour le bonheur du peuple.

Ces révélations ont eu des effets négatifs sur la campagne du député sortant Oumar Mariko, qui a voulu, une fois de plus, gagner les élections législatives dans cette circonscription électorale sans banquer. Il a même été battu par son challenger Sidiki N’ Fa Konaté avec un score large selon les résultats provisoires proclamés par le ministre chargé de l’administration territoriale. Mettant ainsi fin à une invincibilité de plus d’une quinzaine d’années.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

