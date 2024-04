Les responsables du parti Mouvement Jeka baara étaient le lundi 1er avril face à la presse à leur siège à l’Hippodrome. Objectif : présenter cette jeune formation politique et décliner sa vision sur la conduite de la Transition. La conférence était animée par le président du parti Cheick Ahamed Théra qui avait à ses côtés le vice-président Ismaël Goïta.

Dans son exposé liminaire le président du parti Mouvement Jekabaara, Cheick Ahamed Théra, a rappelé que leur formation politique a été fondée le 23 août 2023 après le référendum constitutionnel. “C’est le premier parti de la quatrième République, nous n’avons rien en commun avec ce que l’on reproche aujourd’hui à l’ancienne classe politique”, a précisé le président.

A l’en croire, leur parti a pour vocation de préparer l’après-Transition et a pour devise “Pour la souveraineté retrouvée et pour la continuité du progrès”. Comme son nom l’indique, le parti Mouvement Jekabaara, a pour mission, de rassembler les Maliens et de mettre le Mali au travail. “Aujourd’hui, malgré son jeune âge, le parti est présent dans 43 cercles, dans toutes les communes du district de Bamako et à l’étranger. L’implantation du parti est toujours en cours afin de faire de cette formation la plus représentative sur l’ensemble du territoire national”, a déclaré le président du Mouvement Jekabaara.

S’agissant de leur vision sur la conduite de la Transition, il a rendu un hommage mérité aux autorités actuelles de la Transition avec à leur tête le chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta et l’ensemble des organes de la Transition “qui, grâce à leur clairvoyance, leur patriotisme ont permis à notre pays de recouvrer la plénitude de sa souveraineté”.

Le conférencier a salué les acquis de la Transition. Il s’agit du retour effectif de l’Etat dans la région de Kidal, la montée en puissance des FAMa, le départ des forces étrangères de l’ensemble du territoire national, l’adoption d’une nouvelle Constitution, la création de l’AES, l’adoption d’un nouveau code minier, la lutte implacable contre la corruption, le lancement du dialogue inter-malien…

A propos de l’épineuse question des élections, la position du parti Jekabaara selon son premier responsable ne souffre d’aucune ambigüité. “Pour nous, la sécurité des citoyens est la priorité absolue et elle passe avant les élections. En ce sens, nous invitons les autorités de la Transition à neutraliser l’insécurité avant d’organiser une quelconque élection. Autrement dit quand la maison prend feu, l’urgence pour un chef de famille est d’éteindre l’incendie avec n’importe quelle eau qu’elle soit sale ou propre. Aussi, nous encourageons les autorités à œuvrer davantage pour un développement harmonieux du Sahel à travers l’Alliance des Etats du Sahel ; et la création d’une nouvelle monnaie”, a recommandé Cheick Ahmad Théra. Et d’inviter les Maliens au rassemblement, à l’union sacrée autour du Mali que nous avons tous en partage.

La rencontre d’échange a pris fin autour d’une rupture collective du jeûne, occasion pour le vice-président du parti Ismaël Goïta de faire des bénédictions pour le pays.

Notons que le président du parti Mouvement Jekabaara, Cheick Ahamed Théra, est un chef d’entreprise, PDG de la société Mali Mining services (MMS) qui, outre le Mali, intervient dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :