A la volonté proclamée par Soumeylou Boubèye Maïga, le 18 juin dernier, lors de la rentrée politique de son parti, l’ASMA-CFP à Ségou de créer bientôt un nouveau pôle politique hors de l’EPM (bloc de la majorité présidentielle à, le président de l’ADEMA-PASJ, Pr Tiémoko Sangaré vient de faire un pied de nez de rejet.

Maliweb.net – C’est une lapalissade de dire que l’alliance politique soupape du président IBK, Ensemble pour le Mali (EPM) ressemble aujourd’hui à un mur bien lézardé ? Et les divergences de points de vue apparaissent au grand jour et sont pour la plupart motivées par divers calculs de positionnement. Si l’ex-Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga semble étouffer au sein de l’EPM au point d’envisager une autre option, le président de l’ADEMA-PASJ estime que la place de son parti est toujours bien ancrée au sein de ce bloc d’une soixantaine de partis alliés au pouvoir IBK.

« L’ADEMA reste attaché aux principes fondateurs du regroupement EPM, qui n’a pas épuisé son rôle historique. Nous n’avons, à ce jour, conclu aucune autre alliance politique en dehors de l’EPM auquel nous restons attaché ». En martelant ces propos avec le ton d’une solennité avérée, le samedi dernier au siège du parti, le président de l’ADEMA-PASJ, Pr Tiémoko Sangaré, voulait lever une équivoque. Celle distillée par le leader de l’ASMA-CFP, l’ex-Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, qui annonçait, récemment à Ségou, que son parti projette mettre sur pied un nouveau regroupement politique avec son allié l’ADEMA et d’autres. L’annonce avait surpris plus d’un, d’autant que l’ex-chef du gouvernement n’avait jamais dénoncé un quelconque mauvais fonctionnement du bloc politique de soutien de la majorité présidentielle. Mais il est évident qu’avec la motion de censure contre lui préparée en avril dernier ayant abouti à sa démission, l’ASMA et Boubèye se sentent désormais à l’étroit dans ce regroupement politique. C’est d’ailleurs ce qui avait au préalable conduit le parti ASMA, entre temps renforcé par des députés transfuges, à créer son propre groupe parlementaire.

Par ailleurs, étant donné que c’est le RPM, la locomotive de l’EPM, il est évident que Boubèye boude le premier bloc de soutien à IBK. N’est-il pas à la base de la récente création du regroupement ARP dirigé par Tiéman Hubert Coulibaly, l’ex-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ? Certaines confidences le font croire, tant le fils du désormais feu Moussa Balla Coulibaly est réputé très proche du leader de l’ASMA-CFP.

Mais, le président de l’ADEMA-PASJ se méfie de l’ex-Premier ministre, dont les visées de contrôle du parti de l’abeille ne sont un secret pour personne. Il garderait dent à Boubèye que l’on dit, à tort ou à raison, n’avoir pas été favorable à sa reconduction dans le gouvernement Boubou Cissé. N’a-t-il pas commis l’ancien ministre Sékou Diakité pour convaincre le comité exécutif de l’ADEMA à démarche de fusion avec l’ASMA en 2020 ? En plus, Sékou Diakité n’est-il pas déjà dans une campagne discrète pour que Boubèye se hisse à la tête de l’ADEMA new look à l’issue du congrès de l’année prochaine ?

Ce qui est sûr c’est que le parti présidentiel tient quasiment Boubèye comme le principal concurrent susceptible de leur enlever le pain du pouvoir de la bouche. Il veut ainsi resserrer ses liens avec l’ADEMA, dont le maître à penser, Pr Dioncounda Traoré vient du reste d’être nommé haut Représentant du président IBK pour le Centre du pays.

En outre, en se réconciliant dans une ambiance festive avec ses « poulains » du parti le dimanche dernier, lors de la célébration du son 18ème anniversaire, le RPM et IBK veulent se renforcer et parer à toute éventualité. Celle de consolider ses liens avec l’ADEMA peut-être au détriment de l’ASMA-CFP. Sauf que l’ADEMA lorgne le pouvoir qui le fuit depuis 2002 et voudra faire les yeux doux à IBK pour s’en rapprocher davantage. Ce qui assure un compagnonnage compliqué pour ces trois formations politiques de la majorité au pouvoir.

Boubou SIDIBE / Maliweb.net

