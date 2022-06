1. Sur le rapport du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, Chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant approbation du document de Stratégie nationale de la Réconciliation et de la Cohésion sociale et son plan d’actions 2022-2026.

Le Gouvernement a pris acte de la Stratégie nationale de la Réconciliation et de la Cohésion sociale lors de la session du Conseil des Ministres du 27 mai 2022.

Le document de stratégie vise notamment à mettre en place un cadre inclusif de concertation et de coordination intersectorielle pour la mise en œuvre des actions du Gouvernement et de ses partenaires afin de renforcer et de promouvoir la réconciliation, la paix et la cohésion nationale.

Le projet de décret adopté ouvre la voie à la mise en œuvre des actions préconisées dans le plan d’actions.

2. Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la Stratégie nationale d’Inclusion financière du Mali et son plan d’actions 2022-2026.

Le Gouvernement a pris acte, lors de la session du Conseil des Ministres du 27 mai 2022, de la Stratégie nationale d’Inclusion financière du Mali et son Plan d’actions.

Cette Stratégie vise, entre autres, à assurer l’accès permanent des populations à une gamme diversifiée de produits et de services financiers adaptés, à coûts abordables et utilisés de manière effective, efficace et efficiente.

L’adoption du présent projet de décret ouvre la voie à la mise en œuvre des actions retenues dans le plan d’actions.

AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes :

AU TRITRE DE LA PRIMATURE

– Contrôleur des Services Publics au Contrôle Général des Services Publics :

Madame Fatoumata SIMBARA, Administrateur civil, Membre du Corps Préfectoral.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

– Inspecteur Général Adjoint des Armées et services :

Médecin Colonel-major Fatogoma CISSE.