Continuité de l’État : le colonel Assimi Goïta donne des orientations aux secrétaires généraux des ministères

Au lendemain de la démission du président de la Transition, Bah N’Daw, et du Premier ministre Moctar Ouane, le vice-président le colonel Assimi Goïta a rencontré hier les secrétaires généraux des départements ministériels. Objectif : assurer la continuité de l’État et la gestion des affaires courantes. C’était dans la salle des Banquets du palais de Koulouba.

En initiant cette rencontre d’échanges avec les secrétaires généraux des différents départements ministériels, le vice-président de la Transition le colonel Assimi Goïta voulait s’assurer de la continuité de l’État et de la gestion des affaires courantes après la dissolution du gouvernement, consécutive à la démission du président Bah N’Daw et du Premier ministre Moctar Ouane. Et pour ce faire, le nouvel homme fort de notre pays a décidé de placer toute sa confiance en ses hôtes.

À la fin des échanges, Dr Yaya Gologo, secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique a indiqué que c’était une rencontre de prise de contact et d’échanges avec le vice-président de la Transition, précisant que les discussions ont porté sur la continuité du service public. Selon lui, après des moments de crise de ce genre, il faut rappeler les uns et les autres au sens du devoir. Et c’était essentiellement le sujet principal de cette rencontre.

Le vice-président a adressé ses encouragements aux invités

«Nous les secrétaires généraux, de par nos attributions, sommes chargés de l’ensemble des administrations des départements ministériels. Et de ce point de vue, on est les principaux garants de la continuité des services publics», a insisté le secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique. Dr Yaya Gologo dira que le vice-président leur a rappelé l’impérieuse nécessité de mener à bien toutes les missions qui sont dévolues à la Transition. «Il voulait surtout nous rappeler qu’il ne doit pas y avoir de rupture dans l’action publique.

Cela veut dire que dans les départements ministériels, les attributions soient exercées avant la mise en place du prochain gouvernement», a souligné Dr Gologo.

D’après lui, il s’agit de la conduite des affaires courantes et de la continuité de l’État. Celui qui a fait office de porte-parole des secrétaires généraux au cours de la rencontre a indiqué qu’ils sont très comblés par cette invitation et par ce rappel du vice-président de la Transition.

D’ailleurs, il a rappelé que ce n’est pas la première fois qu’ils rencontrent le vice-président dans des circonstances similaires. En août 2020, se souvient-il, juste après la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, les secrétaires généraux avaient été reçus par le même colonel Assimi Goïta qui leur avait donné ses orientations par rapport à la conduite de cette période de transition.

Dr Yaya Gologo a fait savoir que le vice-président leur a donné toute sa confiance et exprimé ses encouragements pour qu’il n’y ait pas de failles dans la conduite de l’action publique.

Dieudonné DIAMA