Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a accordé une audience, ce vendredi 5 août 2022, au Secrétaire Général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), SE Hissein Brahim TAHA, en visite de travail au Mali.

L’objectif de cette visite est d’approfondir les échanges sur les questions d’intérêt commun.

À sa sortie d’audience, le Secrétaire Général de l’OCI a accordé une interview à la presse au cours de laquelle il a rappelé que le Mali est membre fondateur de cette Organisation. SE Hissein Brahim TAHA a donc indiqué qu’en raison de tous les problèmes qu’a connus le Mali, l’Organisation a voulu venir exprimer sa solidarité avec ce pays, confronté à des difficultés sécuritaires et économiques.

Selon le Secrétaire Général de l’Organisation de la Coopération Islamique, c’était un devoir pour l’Organisation « de venir saluer SE le Président de la Transition et lui dire combien l’Organisation tient à la paix, à la stabilité et au développement ». Sur le volet développement, il a expliqué que les discussions ont porté sur « comment faire pour apporter un soutien effectif au Mali et aux autres pays de l’Organisation ».

Dans sa lecture de la situation malienne, SE Hissein Brahim TAHA a précisé que le Mali « est attaqué et nous pensons qu’il est en droit de se défendre et qu’il peut se défendre. En tant qu’OCI, nous apportons un soutien à ce pays frère, ami et membre fondateur ».

Malgré toutes ces difficultés, dit-il, l’OCI a toujours été aux côtés du Mali et peut toujours faire ce qu’il a toujours fait. En plus de la présence de la banque islamique, l’Organisation peut ouvrir plusieurs autres chantiers dans ce pays, comme la construction des routes, le soutien à la santé ainsi qu’à l’éducation.

