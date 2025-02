Le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOITA, Chef de l’État, a accordé, ce mardi 4 février 2025, une audience à une délégation du Conseil Économique et Social de la Grèce présente au Mali dans le cadre de la 7è session ordinaire de la 6è mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel.

La délégation conduite par le Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel du Mali, M. Yacouba KATILE était composée du Président du Conseil économique et social de la Grèce, Mr Ioannis PAÏDAS, et du Secrétaire Général de l’Association internationale des Conseils économiques, sociaux et institutions similaires M. Apostolos XYRAFIS.

Au menu des échanges : le contenu du protocole de coopération entre le Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel du Mali et le Conseil Économique et Social de Grèce.

Aux dires du Président du Conseil économique et social de la Grèce, M. Ioannis PAÏDAS, cet accord vise à promouvoir une collaboration mutuellement bénéfique en matière de dialogue social, de développement économique et d’échanges d’expertise.

L’homologue de Yacouba KATILE a souligné dans son intervention que le Président de la Transition a salué cette initiative, tout en s’appuyant sur l’importance des conseils économiques et sociaux dans l’accompagnement des politiques gouvernementales et la consolidation du cadre de concertation entre les acteurs économiques et sociaux.

Les membres de la délégation, à travers le Président du Conseil économique et social de la Grèce, M. Ioannis PAÏDAS, ont exprimé leur satisfaction quant aux échanges fructueux et ont réitéré leur volonté de contribuer activement à la mise en œuvre des actions prévues dans le protocole de coopération signé entre le Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel du Mali et celui de la Grèce.

Source : Présidence

