NIAMEY, 7 avril (Xinhua) — La Confédération des Etats du Sahel (AES) a accusé dimanche l’Algérie d’un “acte d’agression” après la destruction d’un drone des Forces armées maliennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier à Tinzaouatène, région de Kidal (nord-est), selon un communiqué lu sur la télévision nigérienne.

L’AES dénonce un “acte d’hostilité” des autorités algériennes, assimilé à une atteinte à l’intégrité de son espace confédéral et à une entrave à la lutte contre le terrorisme.

Dans leur déclaration, le collège des chefs d’Etat de la Confédération AES (Mali, Burkina Faso et Niger) a condamné “avec la plus grande énergie la destruction du drone” et affirme que l’acte “vise l’ensemble des Etats membres” et constitue une “voie perfide de promouvoir le terrorisme”.

En réponse, les trois pays de l’AES ont décidé de rappeler “pour consultations” leurs ambassadeurs accrédités en Algérie. Fin

Source: https://french.news.cn/

Commentaires via Facebook :