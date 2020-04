Par un processus de victimisation, le chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé, enlevé et pris en otage depuis le 25 mars dernier par une horde de jihadistes proches d’Amadou Koufa, pourrait maximiser ses chances de succéder au président IBK à la présidentielle de 2023.

Selon la cellule de crise mise en place par le parti URD, se référant aux témoignages des compagnons libérés du chef de file de l’opposition, « Soumaïla Cissé se porte bien et sera bientôt libéré ». Certains n’hésitent pas à dire que la libération du leader du parti vert et blanc n’est plus qu’une question d’heures. Etant donné qu’à partir du jeudi 2 avril dernier, le processus de libération de ces otages spéciaux avait commencé. D’abord, 4 compagnons d’infortune du leader de l’URD, puis le samedi dernier, les trois derniers enlevés en même temps que Soumaïla Cissé seront élargis par les ravisseurs. Tous ceux-ci assurent que l’honorable Soumaïla Cissé se porte bien et devrait incessamment retrouver les siens, libre.

Or, de toute évidence, le fait que le leader du parti de la poignée de mains ait été victime de ce rapt, que rien ne peut justifier, il en récoltera une plus grande popularité. Et, dans la conscience popularité, « Soumi Champion » a payé le prix fort, celui de sa liberté, pour toucher le chef de l’Etat à faire davantage d’effort pour sécuriser le pays. Comment expliquer qu’en pleine campagne électorale, le chef de file de l’opposition soit enlevé par des terroristes sans aucune revendication sérieuse ? Comment comprendre que des éléments de la Katiba de Koufa aient pu réclamer la libération de certains terroristes détenus à Bamako comme motif de prise en otage de l’opposant ? Le chef de file de l’opposition est-il la cible indiquée pour de telles revendications ?

Par cet événement malheureux, le leader de l’opposition malienne apparaîtra après sa libération comme un héros ayant risqué sa vie pour le pays. Cela n’est-il pas déjà lié au bon score électoral réalisé par Soumaïla Cissé au 1er tour des élections législatives ? Sa brillante élection dès le 1er tour n’est-il pas un élément indicateur de l’expression de compassion des électeurs à son endroit ? IBK lui-même n’avait-il pas bénéficié de ce processus de victimisation en 2002, quand il était apparu comme l’agneau sacrifié par le président Alpha Oumar Konaré ? Rien n’est moins sûr.

En outre, le fair-play et l’esprit patriotique affiché par le parti URD pour gérer cette crise de prise d’otage peut attirer une bonne dose de sympathie en faveur de cette formation politique de l’opposition. Le fait que l’URD n’ait pas appelé au boycott du 1er tour des élections législatives du 29 mars, malgré l’enlèvement de son leader a été fort apprécié par la classe politique et les observateurs de la vie politique nationale. Ce qui, au moment venu, comptera lourd dans la balance de popularité du leader Soumaïla Cissé, pour la libération duquel toute la République est désormais mobilisée.

Boubou SIDIBE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :