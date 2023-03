Lancement du parti “la convergence” de Moussa Timbine : “Nous comptons fédérer tous les Maliens”

Le Centre international des conférences de Bamako (CICB) a abrité, le samedi dernier le lancement officiel du parti “La Convergence” avec en sa tête l’ex-président de l’Assemblée Nationale d’avant le coup d’Etat de 2020, non moins ex-président des jeunes du Rassemblement pour le Mali, Moussa Timbiné.

Cette occasion était bonne pour l’ancien président de l’Assemblée nationale, actuellement président de ce parti d’expliquer au monde politique malien la mission de sa formation politique, qui pour lui, a pour but de fédérer les Maliennes et les Maliens, sans distinction d’âge, de race, d’ethnie, de sexe, de religion et de langue, autour de la construction d’un Mali prospère, unifié et sécurisé.

Cependant, il souligne que leur engagement politique pour le Mali exige, en ces temps difficiles, un devoir de mémoire, qui les oblige à avoir une pensée pieuse pour les victimes, civiles et militaires, suite aux drames qui ont endeuillé notre pays, le Mali. « Nous nous inclinons devant le sacrifice de tous nos martyrs civils et militaires tombés au combat, pour la préservation de l’intégrité territoriale du Mali, la sauvegarde de la démocratie et de l’Etat de droit dans notre pays. Je vous prie d’observer en leur mémoire ainsi qu’à celle de nos dignes devanciers une minute de silence ».

Et Moussa Timbiné d’exprimer sa desolation par rapport ç la crise actuelle., “Comment peut-on qualifier le fait de brûler des villages et tuer tous ses habitants? Eventrer des femmes enceintes, empêcher des écoles d’ouvrir, des foires de se tenir, des paysans de produire pour nourrir leurs familles? Comment peut-on comprendre, que des gens puissent se transformer en bombes humaines en vue de donner la mort à des concitoyens innocents ? Comment peut-on qualifier le fait de brûler au lance-flammes un bus, qui transporte des femmes et des enfants se rendant à une foire ? Devant de tels crimes innommables, notre peuple ne peut que se défendre pour établir la justice et défendre le droit à la vie”.

Timbine a invité les filles et les fils du pays à se mobiliser et se rassembler, afin de relever les défis auxquels le pays fait face. Et de dire aux autorités de la Transition de créer les meilleures conditions pour permettre au pays de tourner la page à ces errements. C’est pourquoi, “nous les encourageons à persévérer dans l’exécution des chantiers qu’elles ont tracés, afin que dès le retour à l’ordre constitutionnel, le Mali se trouve déjà bien placé sur la rampe de lancement pour un avenir radieux”.

Mais au-delà de ces conjectures, si nous voulons construire le grand Mali de nos rêves, nous devons d’abord avoir l’audace de procéder à une profonde introspection, pour identifier les acquis à préserver, à renforcer, en même temps reconnaître nos échecs, afin d’en tirer les enseignements nécessaires…”.

Aucun Etat ne peut se passer de la coopération avec d’autres Etats

Il estime que de nos jours, on ne peut parler de sécurité sans penser à la coopération bilatérale et multilatérale. “En effet, face aux défis du terrorisme et des autres crimes transfrontaliers, aucun Etat ne peut se passer de la coopération avec d’autres Etats. Notre parti estime donc nécessaire de promouvoir une étroite coopération avec les pays voisins à travers des forces mixtes permanentes aux frontières communes les plus sensible”, a-t-il souligné.

Dans ce cadre, a-t-il poursuivi, l’action de notre pays au sein des organisations sous-régionales et internationales sera d’impulser une nouvelle dynamique, consistant à appuyer les forces mixtes en moyens logistiques, en formation et en renseignements.

Hommage à IBK

« Je saisis cette occasion pour rendre un vibrant hommage à feu Ibrahim Boubacar Kéita, homme d’Etat don’t nul ne doute de son amour pour le Mali. Paix à son âme et que Dieu l’accueille dans son Paradis. Conformément à notre devise : “Le Mali, notre raison d’être”, selon lui, le Parti, LA CONVERGENCE, entend construire une citoyenneté fondée sur l’amour de la patrie, le travail, l’esprit de sacrifice, le don de soi et la solidarité. L’un des objectifs fondamentaux de leur parti, indique le président du parti La Convergence, est d’œuvrer à ce que chaque Malienne et chaque Malien prenne conscience que le Mali est notre patrimoine commun. Par conséquent, ils doivent jalousement le sauvegarder, le protéger et le promouvoir à tout prix, et sans concession.

Lamine BAGAYOGO

