Mali: à Bamako, la société civile réfléchit à la transition politique

Plutôt que de focaliser les discussions sur la durée et les acteurs qui mettront en place la transition politique, l’énergie au cours des prochaines semaines devrait être consacrée quasi exclusivement à la question des réformes, donc des contenus, car pour le chercheur Ibrahim Maiga de l’Institut d’études de sécurité, il faut partir du contenu pour arriver au contenant. « La crise que traverse le Mali offre une opportunité de revisiter les institutions maliennes. On peut le faire dans le cadre d’un débat constitutionnel, qui permettrait aussi de toucher à certaines questions périphériques, comme la question de l’administration, la question du fonctionnement de l’État, des rapports entre l’État central et les régions, des rapports entre l’État et les citoyens… L’autre élément important, c’est la question de la réforme du système électoral, pour que les élections soient les plus crédibles, les plus transparentes et les plus justes. »

