Tard dans la soirée d’hier, la fronde au sein du mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques dirigée par l’ancien ministre, Imam Oumarou Diarra, a annoncé la révocation de Dr Choguel Koakalla Maïga, de son mandat du président du Comité stratégique.

La décision de révoquer le mandat du président du comité stratégique a été prise au terme d’une réunion qui a duré jusqu’à tard dans la nuit du mardi. Elle a réuni plusieurs membres du comité stratégique du M5-RFP dont le vice-président Imam Oumarou Diarra, Me Mountaga Tall, Jeamille Bittar. Le divorce entre l’actuel premier ministre de la transition et une grande partie de sa mouvance politique est né suite à une crise de leadership qui a opposé deux camps dirigés respectivement par le premier vice-président Boubacar K Traoré et le deuxième vice-président Imam Oumarou Diarra.

Le week-end dernier, le camp du second vice-président du M5-RFP avait lancé un «ultime appel » au président du comité stratégique, Dr Choguel K Maïga, à conjurer cette crise de leadership en clarifiant sa position au risque de perdre ses fonctions de président. Les membres de cette fronde lui avait donné un ultimatum de 72 heures pour respecter le fait majoritaire en prononçant la nullité des sanctions commanditées et à travailler à restaurer sans délai la cohésion et l’entente au sein du mouvement. Outre cet ultimatum, les responsables de la fronde avaient sommé le président du Comité stratégique à rassurer les militants du M5-RFP face aux graves accusations de manipulation qui pèsent contre lui.

A défaut de trouver une solution à ses sommations, ils avaient menacé de démettre simplement et démocratiquement Dr Choguel Kokalla Maîga de ses fonctions de président du Comité Stratégique et le ramené au niveau de militant à la base sans qu’il soit objet de suspension ou d’exclusion qui restent les armes des faibles. Ils ont donc mis leur menace à exécution puis que l’ultimatum lancé le samedi passé est arrivé à expiration hier mardi.

En refusant de se plier à ces injonctions, Dr Choguel Kokalla Maïga , qui doit son poste de chef du gouvernement de transition, au M5-RFP crie au complot et accuse certains militaires d’être à la manœuvre pour diviser son mouvement afin de l’affaiblir aux yeux du Président de transition. « Je suis au courant que certains militaires rencontrent les militants du M5-RFP pour les monter contre moi. Ils m’accusent d’être la source du problème au sein du M5-RFP. L’objectif est de m’affaiblir afin que je me rends », a accusé le premier ministre Choguel K Maïga lors d’un meeting organisé le vendredi dernier à Bamako.

Les crises de division ont vite gagné le comité stratégique du M5-RFP. Après la chute du régime d’IBK l’unité au sein du mouvement hétéroclite a été entachée par ces crises majeures soldées par des départs importants.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

