Le 27 octobre 2023, le Parti Convergence pour le Développement du Mali (CODEM) a publié un communiqué exprimant ses préoccupations concernant la récente décision du gouvernement malien de mettre en place des délégations spéciales dans certaines collectivités territoriales du pays. Cette annonce, qui a été faite lors du conseil des ministres du 18 octobre 2023, a suscité des interrogations quant à sa pertinence et au degré de transparence entourant le processus de sélection des collectivités concernées.

Le ministre d’État, ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, a justifié cette décision en évoquant des irrégularités, des dysfonctionnements, et des insuffisances dans la gestion administrative, financière et comptable des collectivités, telles qu’identifiées lors de missions de contrôle et de suivi. Néanmoins, le Parti CODEM remet en question le timing de cette mesure et souligne, le manque de transparence dans le processus de sélection.

Le président du Parti CODEM, Housseini Amion GUINDO, ancien Ministre et ancien député à l’Assemblée Nationale du Mali, s’interroge sur la nécessité de mettre en place des délégations spéciales à ce moment précis et déplore le fait que les noms des collectivités territoriales concernées n’aient pas été communiqués simultanément à la décision gouvernementale.

De plus, le parti remet en question la conformité de la procédure légale dans cette affaire, soulignant que la dissolution des collectivités territoriales concernées, au cas par cas, aurait dû être le préalable avant une telle décision.

Le communiqué du Parti CODEM se termine en exprimant la volonté du parti de surveiller de près la mise en place des délégations spéciales, tout en souhaitant qu’elles soient mises en œuvre de manière impartiale et dans l’intérêt exclusif des collectivités territoriales concernées. La décision du gouvernement malien et les préoccupations soulevées par le Parti CODEM continuent de susciter un débat public sur la transparence et la légitimité de cette action.

Adama Coulibaly

