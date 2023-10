«Nuit AJSM» : Mopti abrite la 11e édition le 11 novembre prochain

La 11e édition de la «Nuit de l’Association des journalistes sportifs du Mali-AJSM» aura lieu le 11 novembre 2023 à Mopti ! L’information a été donnée lors d’un point de presse animé lundi dernier (9 octobre 2023) par le président du Bureau exécutif national (BEN), M. Oumar Baba Traoré. A ses côtés, le vice-président de l’association, le représentant de la coordination régionale de Mopti, le président du jury et le représentant du sponsor officiel de l’événement, Moov Africa Malitel.

«Comment pacifier le Mouvement sportif national» ? C’est le thème choisi pour le concours de meilleurs journalistes dans les catégories télévision, radio, presse écrite et presse en ligne. Ce thème a été choisi à partir du constat que les Fédérations nationales sportives (FSN) sont fréquemment secouées ces dernières années par des crises qui rejaillissent malheureusement sur la performance de nos différentes disciplines.

Pour l’AJSM, il s’agit donc de pousser les hommes et les femmes des médias à aller en profondeur de ces crises récentes ou latentes et d’en situer les causes afin de contribuer à la pacification du mouvement sportif national. Et pour mieux motiver les uns et les autres, le BEN a doublé les récompenses qui passent de 50 000 à 100 000 F CFA pour les vainqueurs. La nouveauté est l’instauration d’un «Prix spécial» pour la «Meilleure journaliste sportive». Le deadline pour le dépôt des œuvres en compétition est fixé au 4 novembre 2023. La proclamation des résultats aura lieu au cours de la 11e Nuit de l’AJSM prévue le 11 novembre 2023 à Mopti.

Pour ce qui est de l’organisation de cette «Nuit AJSM», la coordination régionale de Mopti a assuré être déjà à pied d’œuvre pour la réussite de l’événement. Elle travaille en synergie avec les autorités régionales, sportives notamment, pour gagner le pari de l’organisation. A noter que la «Nuit de l’AJSM» est cumulée à la finale de la Coupe AJSM interservices qui se disputera dans l’après-midi du 11 novembre 2023.

Environ une soixantaine de journalistes maliens sont attendus pour la couverture de la CAN «Côte d’Ivoire 2024» (du 13 janvier au 11 février 2024). Et cela d’autant plus que, depuis «Burkina 1998», c’est la première phase finale organisée dans un pays voisin du Mali. Fidèle à sa tradition, l’AJSM ne compte ménager aucun effort pour mettre la presse sportive nationale dans les meilleures conditions pour mieux couvrir la participation des Aigles du Mali à cette compétition. Le BEN compte sur tous et chacun pour l’aider à mobiliser les fonds nécessaires à l’atteinte de cet objectif. Selon les éclaircissements du président Oumar Baba Traoré, le premier critère pour bénéficier de la prise en charge de l’AJSM est d’être accrédité.

A noter que le tirage au sort de cette CAN est prévu demain jeudi (12 octobre 2023) à l’espace des expositions d’Abidjan situé non loin de l’aéroport Félix Houphouët Boigny.

Alphaly

