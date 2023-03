18è Journée Mondiale du Rein : La santé rénale au centre du menu !

L’Amicale des Dialysés du Mali (ADM), la Société de Néphrologie du Mali (SNM) et la JCI Université de Bamako Etoile, ont organisé, le jeudi 09 mars 2023 à la Maison des Ainés, une semaine nationale du Rein. Le but est de célébrer la Journée Mondiale du Rein. Le thème débattu cette année est : « La Santé rénale pour tous- Se préparer à l’inattendu, soutenir les plus vulnérables ». La cérémonie d’ouverture était présidée par le Représentant du Ministre de la Santé et du Développement Social.

Outre le président de l’ADM au Présidium, on notait la présence de médecins néphrologues. Ces derniers ont animé une conférence de presse sur le thème retenu. De nombreux malades dialysés et parents ont pris part à l’évènement afin de comprendre davantage l’importance du Rein dans l’équilibre physiologique d’un homme.

La Semaine Nationale du Rein est célébrée au Mali depuis 2012, pour la première fois, au CHU de Point G. C’était sous la présidence du président ATT, accompagné par son ministre de la Santé. A cette occasion, il a inauguré le Centre de Dialyse du Point G. Le président de l’ADM a indiqué que tous les ans, un thème international, célébrant la Journée Mondiale du Rein, est donné à tous les pays. A cet effet, poursuit-il, l’ADM attribue ce thème à un médecin néphrologue du CHU du Point G ou de celui du Luxembourg pour l’animer, lors de la célébration de la Semaine Nationale du Rein.

Il n’y a pas assez de Centres de Dialyses à Bamako (seulement aux hôpitaux Point G, Gabriel Touré et Luxembourg). C’est pourquoi M. Dembélé a fait un plaidoyer auprès des Autorités politiques ainsi que de toutes les bonnes volontés (notamment au niveau des Opérateurs économiques) afin qu’elles s’investissent pour la réalisation de nouveaux Centres de Dialyses ou dans l’achat de générateurs. Le président de l’ADM envisage de célébrer la prochaine Journée Mondiale du Rein, en dehors de Bamako. En l’occurrence, dans une capitale régionale du Mali.

Gaoussou Madani Traoré

(Encadré)

A propos de l’ADM ?

L’Amicale des Dialysés du Mali (ADM) est créé en 2012 dans le but de soutenir les malades du Rein. Mais aussi pour assister les Autorités sanitaires. Cela afin que l’on puisse améliorer la qualité des diagnostics et des soins des malades dialysés. Son siège est à Bamako sis le CHU Point G. Elle est ouverte à tous à condition de respecter son règlement intérieur et ses statuts. L’ADM partage tout avec l’ensemble des Dialysés du Mali. Elle est membre du Rachi UEMOA mais aussi de la Palissade (La Plateforme des Maladies Non-Transmissibles). Elle est en amitié avec l’Association des Dialysés de l’Algérie. L’objectif essentiel de la création de l’ADM est de favoriser un meilleur diagnostic pour les malades du Rein afin qu’ils puissent bénéficier de dialyses et d’un bon traitement.

