Le ministre de la Santé et du Développement social, Madame Diéminatou Sangaré, a lancé, le vendredi 12 août, une ligne verte, dédiée à rapprocher les assurés à la Caisse Malienne de la Sécurité Sociale.

L’opérationnalisation de cette ligne verte (numéro verte 80 00 22 38) permettra de faciliter les échanges entre les services de la CMSS et les assurés ainsi que les prestataires conventionnés de l’Assurance Maladie Obligatoire. La ministre Diéminatou Sangaré explique que le centre aura pour mission ‘’ d’améliorer la qualité de l’information à l’endroit des assurés, des relations avec les clients, et de traiter de façon diligente toutes les réclamations adressées à la CMSS et de renforcer l’offre de services aux assurés’’. Ce nouveau centre est ouvert de 8H-16h et a une capacité de réception de plus de 1000 appels par jour. De façon technique, il contribuera à réduire la mobilité du personnel retraité tant il va résoudre à distance les informations sur les dossiers, les réclamations, les transmissions de réclamation des assurés et le réporting.

Madame la ministre de la Santé et du Développement social a salué le lancement de cette ligne verte avant d’inviter les responsables de la CMSS à persévérer dans cette dynamique l’amélioration de l’accueil, de l’orientation et de l’information des usagers de ce service public. « J’ose espérer que le centre d’appel répondra aux préoccupations des clients afin de leur donner les informations et les orientations qui conviennent à leurs sollicitations », a souligné la ministre de la Santé, qui a invité les affiliés, les retraités et les prestataires de l’AMO à utiliser le centre d’appel de la CMSS.

Présent lors du lancement, les présidents de la fédération Nationale des associations des retraités du Mali et l’association des anciens combattants ont salué la création du centre. A l’unanimité, ils ont indiqué que le centre est bénéfique tant il leur fournira les informations gratuites et utiles en temps réel et leur évitera des déplacements inutiles et coûteux.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

