Semaine Internationale du dépistage édition 2023 au Mali: La Coalition Plus respecte sa tradition

Depuis 2020, la Coalition Plus organise une campagne annuelle sur le dépistage du VIH intitulée « Semaine Internationale du Dépistage » (SID) aux dates du 20 au 26 novembre. A l’occasion de la tenue de l’Edition 2023 de la SID, les organisateurs ont animé une conférence de presse le mercredi 27 novembre 2023 pour revenir sur les objectifs de la SID.

Le point focal de la semaine internationale du dépistage, Dr Farma Samaké et le coordinateur du programme Seydou Danté ont animé la présente conférence dans les locaux de ARCAD Santé PLUS.

Selon les conférenciers, les activités de la SID sont coordonnées par ARCAD Santé PLUS qui est l’un des membres fondateurs de la Coalition PLUS au niveau national en partenariat avec le ministère de la santé et ses structures opérationnelles en plus des réseaux de patients et populations clés et vulnérable du VIH.

La SID est célébrée chaque année du 20 au 26 novembre dans le but de contribuer à l’amélioration de la détection précoce du VIH/SIDA, des IST et des hépatites virales. Elle offre également l’opportunité de mettre en exergue l’expertise, le rôle et la contribution des acteurs communautaires dans le dépistage des maladies.

Cette campagne permet en plus de renforcer le partenariat entre les acteurs de santé des secteurs public et communautaire autour des enjeux de dépistage VIH.

Une action d’utilité publique quant on sait le dépistage revêt une importance capitale dans la lutte contre le Sida. Selon l’ONU-Sida, en 2022, environ 5,5 millions de personnes dans le monde ne savaient pas qu’elles vivaient avec le VIH. Et le Mali à l’instar des autres pays de l’Afrique de l’ouest peine encore à être en phase avec les objectifs des 3X95, aux dires des conférenciers. Avant d’ajouter que le rapport 2022 de la Cellule Sectorielle de Lutte contre le Sida, indique que la Tuberculose et les Hépatites virales, au Mali seul 58, 4% des PVVIH connaissaient leur statut sérologique, ce qui représente avec un gap de 39%. Un résultat obtenu grâce aux contributions des acteurs communautaires, expliquent-t-ils.

Aussi, l’animation de la SID est le lieu non seulement de reconnaître leur contribution aux efforts de dépistage au Mali grâce à l’approche par les paires mais surtout de sensibiliser les populations sur l’importance du dépistage précoce.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

