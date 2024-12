Fête de Noél : La Fondation Orange donne du sourire aux orphelinats de Bamako avec des jouets

La Fondation Orange n’est pas resté en marge de la distribution des cadeaux en cette période de fête de fin d’année. Comme les années précédentes, elle a procédé à la distribution de plusieurs centaines de jouets a beaucoup d’orphelinats du district de Bamako. On pouvait lire de la joie et du sourire sur les visages de nombreux enfants-orphelins à la réception des jouets que la Fondation Orange a distribué pendant deux jours durant. Pour cette édition de Noel 2024, ce sont 15 centres d’accueils des enfants vulnérables, victimes d’abandon des parents ou décès des parents qui ont reçus des cadeaux d’une valeur de 5 millions FCFA. La représentante de la Fondation Orange, Djeneba Diallo, a annoncé que ce sont au total 900 orphelins qui ont bénéficiés de cette opération de remise de jouets.

La promotrice de l’orphelinat Nélson Mandela de Banankabougou, Mme Bomdy Mah Sacko, ne cache pas sa joie après la réception de son lot de jouets destinés aux 102 enfants hébergés dans son pensionnat. « La donation me va droit au cœur et va permettre de donner une fois de plus du sourire aux enfants », se réjouit la promotrice de ce centre d’hébergement et d’éducation des enfants vulnérables. Les mêmes sentiments de joies se lisaient sur le visage du Directeur de l’ONG Siguidaton de Magnambougou, Mamadou Touré, qui accueille des orphelins, des enfants abandonnés en conflit avec la loi et la société, dont la plupart sont âgés de 5 à l’âge d’adolescence.

Chaque année, la Fondation Orange donne DU sourire à des centaines d’enfants vulnérables au moment des fêtes de fin d’année. Outre la distribution des jouets, la Fondation Orange réalise d’autres initiatives de solidarité en faveur des enfants à savoir des consultations ORL, la prise en charge des enfants malades de cœur ou de sténose. La Fondation Orangé a investi près d’un milliard FCFA dans l’ensemble de ces actions de mécénat pour renforcer et à accompagner les efforts du gouvernement Malien en faveur des couches vulnérables et défavorisées en 2024.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :