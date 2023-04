Obsèques: le capitaine Bakary GOÏTA accompagné à sa dernière demeure

Le dimanche 09 avril 2023, c’est avec désolation, tristesse et amertume que le Secrétariat Général de la Présidence de la République a annoncé par voie de Communiqué, le rappel à Dieu de Monsieur Bakary GOÏTA, Capitaine à la retraite, père de Son Excellence, le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État. Décès survenus à la suite d’une longue maladie au Centre hospitalier universitaire de KATI.

Les obsèques du Capitaine à la retraite, Bakary GOÏTA, père du Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, ont eu lieu ce lundi 10 avril 2023 au stade municipal Mamadou DIARRAH de Koulikoro.

Dans un élan de solidarité, la Cérémonie a enregistré la présence massive des autorités de la Transition, des Présidents des institutions de la République, des membres du Gouvernement, de la hiérarchie militaire, des Honorables députés du CNT, des Chefs Coutumiers et Traditionnels, des responsables des confessions religieuses, des AMBASSADEURS et représentants des Institutions Internationales et plusieurs autres personnalités parmi lesquels, on peut signaler la notabilité de Koulikoro, tous venus témoigner leur compassion à Son Excellence, monsieur le Président de la Transition et accompagner le défunt à sa dernière demeure.

Au nombre des Personnalités venues des pays amis et frères, il faut signaler la présence du Président du Conseil National de Transition du Burkina Faso, les délégations de la Mauritanie, de la Guinée et de la Côte d’Ivoire.

La cérémonie a été marquée par les honneurs militaires, notamment, la marche funèbre, exécutée par l’association des anciens combattants et les camarades de promotion du défunt.

Le témoignage du Lieutenant à la retraite, Amadou TOURÉ, au nom des parents, amis et membres de la famille du défunt, a révélé l’humanité et l’humilité de l’homme, sa droiture et plusieurs autres qualités, au-delà de son attachement à l’amour du prochain et à la solidarité.

En raison de son exemplarité durant sa carrière militaire, le défunt, Bakary GOÏTA, a été élevé Chevalier de l’ordre National à titre posthume, par le Grand Chancelier des Ordres Nationaux du Mali, le Général Amadou Sagafourou GUEYE.

Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux a en effet rendu un vibrant hommage au défunt au cours de la présentation des condoléances, naturellement au nom du Président de la Transition, le Colonel Assimi GOITA, et révélé au grand public, un pan du parcours du natif de Moribila, région de San.

Engagé volontaire dans les forces armées Françaises, en juin 1956, il est nommé Caporal le 1er novembre de la même année, ensuite Sergent en 1957, a rappelé le Grand Chancelier des Ordres Nationaux. De Tamatave à Madagascar, il débarque à Marseille le 3 octobre 1960.

Le 28 mai 1961, feu Capitaine Bakary GOÏTA est libéré de ses obligations militaires vis-à-vis de l’armée Française. Patriote convaincu, il décide de mettre son expérience au service de la jeune armée malienne en gestation, le 1er janvier 1962.

Le défunt Capitaine, Bakary GOÏTA a, durant sa carrière, fait montre de droiture, de loyauté, bâti sur le sens du devoir, de la discrétion et de la responsabilité.

Après avoir remis le corps aux membres de sa famille pour le dernier recueillement, le cortège funèbre s’est dirigé vers cimetière de Koulikoroba, où repose désormais le Capitaine à la retraite, Bakary GOÏTA.

Dors en paix Capitaine!

Par Présidence de la République du Mali

Commentaires via Facebook :