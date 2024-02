Compte tenu de son rôle crucial dans l’essor du sport, la Fédération malienne du sport travailliste et amateur (FEMASTA) vient de décerner un trophée à l’Institut national de prévoyance sociale (INPS). Cette distinction a été remise le 12 février dernier au Directeur général adjoint (DGA) de l’Institut, Dr Mamadou Bakary Diakité.

«C’est un sentiment de joie et de fierté pour l’Institut national de prévoyance sociale qui est toujours là pour de telles activités. Ce partenariat ne date pas d’aujourd’hui et notre souhait est qu’il soit perpétué», a déclaré le Directeur général adjoint l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), Dr Mamadou Bakary Diakité, en recevant le 12 février 2024 le trophée de reconnaissance décerné par la Fédération malienne du sport travailliste et amateur (FEMASTA). Le trophée a été remis à Dr Mamadou Bakary Diakité, Directeur Général Adjoint de l’INPS, lors d’une audience à la Direction Général. C’était en présence du président de la Femasta, M. Boubacar Doumbia, accompagné de la vice-présidente et du secrétaire général.

Affiliée au Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) et agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Femasta s’engage à offrir des solutions innovantes et efficaces pour mieux intégrer le sport dans le milieu professionnel. De la formation à la création d’associations sportives, en passant par l’organisation de manifestations sportives, la Femasta accompagne tous les projets liés au sport. Elle contribue ainsi à la promotion d’un mode de vie actif et sain au sein de la communauté malienne. A noter que c’est pour la seconde année consécutive que l’INPS se voit décerner un trophée de reconnaissance, soulignant sa significative contribution au rayonnement du sport.

Il faut également préciser que, vendredi dernier (16 février 2024), le DGA Mamadou Bakary Diakité a présidé la cérémonie de remise d’équipements aux équipes finalistes de la Coupe INPS de basket-ball, en dame (AS Mandé/AS Réal) et messieurs (AS Police et AS Réal). C’était en présence du président de la ligue régionale de basket-ball de Bamako, M. Bassala Haïdara. Des trophées remportés chez les hommes par les Mandeka face aux Policiers (99/80) et chez les filles par Les Scorpions (AS Réal) face aux joueuses de l’AS Mandé (80/44).

