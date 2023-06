« Nous devons faire en sorte que cette constitution passe, pour poser les bases d’un nouveau Mali » a dit le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Gal de brigade, Daoud Aly Mohammedia, après son vote par anticipation.

Comme annoncé, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont voté ce dimanche 11 juin 2023, par anticipation. Cela, pour leur permettre de sécuriser le scrutin du 18 juin prochain. Avec cette anticipation, les FDS ont ouvert le bal de ce scrutin référendaire qui servira de test pour l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE), l’organe crée pour gérer dorénavant les élections au Mali.

Ainsi, c’est vers 8h 30 mn que le président du bureau de vote n ° 001 installé à l’Ecole Nationale de la Police, le Commissaire divisionnaire Abdoulaye Oumbanga, a accueilli le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de brigade Daoud Aly Mohammedine, venu accomplir son devoir citoyen. Pour la circonstance, le chef du département de la Sécurité était accompagné par le Directeur général de la Police nationale, le Commissaire général de brigade de police Soulaïmane Traoré et d’autres cadres de la sécurité, qui ont aussi voté par anticipation.

Après l’accomplissement de son devoir civique, le Général Daoud a accordé un entretien aux hommes de média. Il a d’abord invité ses frères d’armes à sortir massivement pour voter le « OUI ». Avant d’ajouter que le Mali a besoin de cette nouvelle Constitution ” qui jette, selon lui, ” les nouvelles bases d’un nouveau Mali uni, solide avec des institutions fortes “.

Également, au Camp de la Garde nationale, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara était attendu pour accomplir son devoir citoyen. Arrivé vers 9h 30 mn, avec à ses côtés, le Chef d’Etat -Major général des Armées, le général de division Oumar Diarra, le Chef d’État major de la Garde nationale, le colonel Famouké Camara et l’inspecteur général des Armées et Services, le général de brigade Bréhima Diabaté, le ministre Camara a voté, suivi seulement des caméras de nos confrères de l’ORTM et la DIRPA.

Ce dernier, après l’accouchement de ce devoir civique, est venu vers les hommes des médias présents pour la circonstance, qui attendaient impatiemment dans une salle bien climatisée. Venu échanger avec eux, Sadio Camara fera savoir en ces termes : « Les Forces de défense et de sécurité sont déterminées à garantir la paix et la sécurité afin de favoriser le vivre ensemble dans un pays stable et émergent ». Se faisant, il nous a demandé de rester concentrés, soudés et déterminés afin d’atteindre les objectifs visés.

Diakalia M Dembélé

