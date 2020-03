L’international malien du club Egyptien ENPPI, Boubacar Diarra alias Senior, est désormais un vrai talent du football que ne doit pas négliger le sélectionneur des Aigles du Mali, Mohamed Magassouba.



Le Mali est désormais parmi les pays qui procèdent le plus grand nombre de joueurs qui évoluent, soit en Europe soit dans les Pays Magrébins. Malgré la suffisance de joueurs talentueux ces pays sont généralement confronté au problème d’effectif pour faire une bonne coupe d’Afrique des Nations ou/et le mondial. Une raison des éliminations prématurées de nos sélections dans une phase finale.

Pour mieux déjouer le coup dur, il revient à nos différents sélectionneurs de changer progressivement leurs manières de choisir les joueurs pour constituer une équipe digne de ce nom.

Aujourd’hui, personne ne peut dire le contraire, notre pays fait partie des pays qui disposent de plus grand nombre de joueurs talentueux en Afrique.

Boubacar Diarra Senior est un cas et un exemple direct pour tout observateur du football Malien. Un joueur valable, très rapide dans ses actions pour marquer ou faire marquer un but dans un match de football. Il a fait ses preuves au Mali, quand il jouait au sein de la formation du Stade Malien de Bamako. Boubacar Diarra était l’un des joueurs populaires et apprécié, non seulement par les supporters de son club, mais également par d’autres fans du football malien. Après plusieurs années au service de son club, il a été sollicité par un club Egyptien, ENPPI, pour renforcer leur équipe en compétition Africaine.

Il aujourd’hui un titulaire incontestable dans un autre club de première division en Egypte. Depuis son arrivée, il a presque joué tous les matchs officiels et amicaux, où il est souvent buteur ou passeur décisif. Boubacar Diarra senior peut jouer un très grand rôle au sein de notre équipe nationale car sa qualité de jeu peut être profitable pour le technicien Mohamed Magassouba, si ce dernier veut éviter la pression au cours des matchs.

En plus de son talent, Boubacar Diarra est aussi un joueur engagé pour son pays, il a un amour particulier qui fait souvent de lui un joueur extraordinaire.



Moussa DOUMBIA

Source : La Priorité

