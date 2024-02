Dans la deuxième demi-finale de la CAN 2023, la Côte d’Ivoire s’est imposée face à la RDC (1-0) grâce à un but de Haller. Les Éléphants affronteront le Nigeria en finale !

Après la qualification du Nigeria en finale de la CAN 2023, l’autre demi-finale du jour devait rendre son verdict. Elle opposait le pays organisateur la Côte d’Ivoire à la République démocratique du Congo. Un match spécial pour le pays hôte qui avait l’occasion d’accéder à la finale après avoir vécu un enfer lors des phases de poule. De l’autre côté, la RDC, séduisante et qui espérait vivre un scénario différent de 2015 où les Ivoiriens avaient dominé les Congolais lors de la demi-finale. Pour cette rencontre, Emerse Faé, privé de 4 joueurs, décidait de faire confiance à Sébastien Haller à la pointe de l’attaque alors que Seri était de nouveau titulaire dans l’entrejeu.

Le début de rencontre, avant le coup d’envoi, était marqué par l’hommage des joueurs de la RDC, pendant l’hymne, aux victimes des massacres dans l’est de la RDC. Sur le terrain, ce sont les coéquipiers de Cédric Bakambu qui se procuraient la première occasion. Le nouvel attaquant du Betis ouvrait le score, mais l’arbitre sifflait faute sur Yahia Fofana. Ensuite, dans un rythme assez intense et dans un stade d’Ebimpé très agité, la Côte d’Ivoire répondait avec plusieurs occasions. C’est d’abord Haller qui manquait une tête à bout portant alors qu’il était seul (41e). Puis c’est Kessié qui envoyait une belle frappe du gauche sur le montant gauche de Mpasi (42e). Et les deux équipes rentraient au vestiaire sur un 0-0.

La Côte d’Ivoire file en finale

Au retour des vestiaires, les Éléphants revenaient avec l’intention de marquer rapidement. Face à une équipe de la RDC qui reculait, la pression s’accentuait sur le but de Mpasi. Emerse Faé décidait alors de faire deux changements très risqués. Il sortait Séko Fofana, très important depuis le début de la CAN, dès l’heure de jeu pour faire entrer Sangaré. L’ancien Lensois, furieux, rentrait directement au vestiaire. Seri cédait aussi sa place à Lazare. Des choix forts et qui se montraient payants immédiatement puisque deux minutes plus tard, Sébastien Haller ouvrait le score d’une belle reprise qui tapait le sol avant de lober un Mpasi impuissant (65e, 1-0). Un but qui faisait exploser de joie les 58 900 supporters présents au stade.

Ce but venait récompenser l’attaquant de Dortmund, qui avait rejoint la sélection blessé, dans cette CAN et qui connaissait sa toute première titularisation. Après cette ouverture du score, la RDC tentait de réagir et sortait un peu de son camp. Mais c’était trop tard, car les Ivoiriens verrouillaient parfaitement leur camp et semblaient avoir tout pour eux. Et cela se confirmait puisque le score ne bougera plus. La Côte d’Ivoire, au bord du gouffre il y a deux semaines seulement, va disputer une finale dans sa CAN. Elle affrontera le Nigeria ce dimanche. La RDC, qui a semblé en difficulté sur cette rencontre, se consolera avec la petite finale face à l’Afrique du Sud.

