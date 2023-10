CAN Côte d’Ivoire 2023: Le Mali logé dans le groupe E avec la Tunisie, l’Afrique du Sud et la Namibie

Les Aigles du Mali sont désormais fixés sur les sélections nationales qu’ils auront à affronter à la phase de poules de la CAN «Côte d’Ivoire 2023» (du 13 janvier au 11 février 2024). En effet, à l’issue du tirage au sort effectué ce jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan (Côte d’Ivoire), le Mali est logé dans le groupe E de Korhogo avec la Tunisie, l’Afrique du Sud et la Namibie. Comme au Cameroun et au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde «Qatar 2022», les Aigles retrouvent une nouvelle fois les Aigles de Carthage.

Mais, il ne faut pas limiter ce groupe à une bataille entre Aigles dans le ciel de Korhogo parce qu’il faudra compter avec l’Afrique du Sud et la Namibie qui ne se retrouvent pas en Côte d’Ivoire par hasard ou en tourisme. Même si les Aigles Mali restent par exemple sur deux victoires en phase finale de CAN, la dernière rencontre avait été gagnée par les «Bafana Bafana» d’Afrique du Sud

En tout cas, les Aigles d’Eric Sékou Chelle ont abordé les préparatifs de cette phase finale en dominant (1-0) les «Cranes» (les Grues) d’Ouganda vendredi dernier (13 octobre 2023) au Stade du 26 Mars de Yirimadio. Il faut aussi souligner que les Aigles ne manqueront pas de supporters au Stade Amadou Gon Coulibaly car Korhogo (sans doute la cité la plus malienne de la Côte d’Ivoire après Bouaké) est la ville la plus proche du Mali. Il faudra compter non seulement avec un déplacement massif des Maliens, mais l’intégration des populations frontalières est aussi un autre atout en faveur des Aigles du Mali.

