CAN Côte d’Ivoire 2023: « on va jouer notre carte à fond » Éric Chelle

Le sélectionneur du Mali, Éric Chelle, a partagé ses impressions lors d’une conférence de presse ce vendredi avant le quart de finale contre la Côte d’Ivoire ce samedi. Affichant confiance et reconnaissance envers son équipe, Chelle a souligné l’expérience précieuse des joueurs les plus anciens, ayant remporté trois Coupes d’Afrique des Nations (CAN).

« Nous avons un grand match à jouer. Dans mon groupe, les plus anciens ont remporté trois CAN. Il y a tout de même de l’expérience, même si nous n’avions pas encore atteint ce niveau de compétition. Les plus jeunes ont une envie ardente d’inscrire leur nom dans cette compétition, » a déclaré Chelle.

Le sélectionneur a également tenu à saluer l’accueil chaleureux à Korhogo, exprimant sa satisfaction envers l’organisation de haut niveau à tous les niveaux pour sa première participation à la CAN.

« C’est ma première CAN, mais je vois une organisation de haut niveau à tous les niveaux. Je félicite toutes les autorités pour cette parfaite organisation, » a-t-il ajouté.

Cependant, Éric Chelle est pleinement conscient du défi qui les attend face à une Côte d’Ivoire qu’il qualifie de « très très bonne équipe avec des grands joueurs. » Il reconnaît également le parcours difficile de l’équipe ivoirienne lors du début de la compétition.

« Ils ont eu un début de compétition qui était difficile, ils reviennent de très très loin, ils ont fait un gros match face au Sénégal donc ils méritent leur victoire, » a déclaré Chelle, montrant du respect envers l’adversaire.

Malgré cela, le sélectionneur malien affiche une détermination sans faille. « Nous, on va bien se préparer, on va jouer notre carte à fond. On sait très bien que ça sera difficile, mais nous viendrons avec nos qualités et nos défauts, au même titre que la Côte d’Ivoire, » a-t-il souligné, laissant entendre une volonté de jouer le match avec toutes les forces de son équipe.

« Après, on fera les comptes à la fin du match, » conclut Éric Chelle, laissant ainsi planer le suspense sur l’issue de cette rencontre qui déterminera l’avenir des deux équipes dans cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Source: https://www.newworldtv.com/

