CAN-Féminine Gabon-Mali 0-6 : Les Aigles dames se baladent face aux Gabonaises

Portées par Agueissa Diarra et Aïssata Traoré auteures, chacune, d’un doublé, les Maliennes ont fait parler la poudre contre les Panthères Dames, défaites 6-0, hier au compte du premier tour des éliminatoires de la CAN-Féminine, Maroc 2026. En cas de qualification, une hypothèse plus que probable, le Mali affrontera le vainqueur de la double confrontation Guinée-Cap-Vert pour une place à la phase finale

On savait que les Panthères du Gabon n’avaient aucune chance de barrer la route du deuxième tour des éliminatoires de la CAN-Féminine aux Aigles Dames, mais disons-le sans ambages, peu de gens auraient parié sur un score de 6-0 de la sélection nationale pour cette première manche disputée, hier au stade de la Rénovation de Franceville. Une mi-temps a suffi aux joueuses du technicien Mohamed Saloum «Houssei» pour marquer trois buts et tuer le suspense face à des Gabonaises complètement dépassées par la vivacité et la puissance de frappe des Maliennes.

Il reste une deuxième manche à disputer pour les deux sélections, mais on peut d’ores et déjà dire que la messe est dite pour les Panthères Dames qui devront attendre au moins jusqu’à la prochaine campagne pour espérer se qualifier pour la première fois de leur histoire à la phase finale de la CAN. La capitaine des Aigles Dames et ses coéquipières elles, peuvent déjà se concentrer sur le deuxième et dernier tour des éliminatoires avec une double confrontation à venir avec le vainqueur du match Guinée-Cap-Vert.

Pour revenir à la rencontre d’hier contre la sélection gabonaise, les six buts ont été marqués par Agueissa Diarra (6è et 42è min), Fatou Niakaté (17è min), Aïssata Traoré (24è et 31è min) et Fatou Dembélé (83è min). L’attaquante du PSG (France) Agueissa Diarra et la canonnière de Fleury FC 91, France) ont donc réalisé, chacune, le doublé face aux Panthères du Gabon. Au total, 23 joueuses ont été sélectionnées par le technicien malien, dont 8 éléments locaux que sont Maïmouna Traoré (AS Police), Djouma Kamaté (Super Lionnes), Bintou Guindo, Fatoumata Diarra, Assétou Koné (AS Mandé), Djamako Traoré (Usfas), Aïssata Tapily (Amazones Commune V), Kadidiatou Diabaté (AS Police).

Des performances saluées après la rencontre par le technicien malien Mohamed Saloum. «Une très belle entrée en matière pour les filles. Elles ont fait un grand match et rentrent au bercail avec six buts d’avance. Un grand merci aux Maliens établis au Gabon pour leur présence aux côtés de la sélection nationale. Aujourd’hui (hier, ndlr) ils étaient encore très nombreux au stade pour galvaniser les filles», a déclaré celui que les supporters appellent familièrement par le sobriquet Housseï. Agueissa Diarra abondera dans le même sens que son entraîneur. «Nous sommes très heureuses après cette large victoire.

Avec un doublé, je ne pouvais espérer mieux démarrer cette campagne des éliminatoires sur le plan individuel. On va terminer le travail au bercail, mercredi prochain s’il plaît à Dieu», a exprimé l’internationale malienne. Dans le camp des Panthères Dames du Gabon, l’entraîneur s’est dit déçu, non pas de la défaite, mais de l’ampleur du score. «Nous avons pris trop de buts sans en rendre, ce n’est pas normal à ce niveau. Nous allons essayer de faire mieux au match retour et prouver que l’équipe vaut mieux que ce qu’elle a montré cet après-midi” (hier, ndlr), a dit Tristan Mombo.

Jeudi 20 février au stade de la Rénovation de Franceville

Gabon-Mali : 0-6

Buts d’Agueissa Diarra (6è et 42è min), Fatou Niakaté (17è min), Aïssata Traoré (24è et 31è min) et Fatou Dembélé (83è min).

Arbitrage de la Marocaine Zakia El Grini assistée de ses compatriotes Karina Khadiri et Ishane Ennouajeli Nouajli.

L’EQUIPE DU MALI : Fatoumata Kareantao, Coulouba Sogoré, Kani Konté, Maïmouna Traoré (Salimata Diarra, 80è min), Fatou Dembélé, Yakaré Niakaté, Fatoumata Diarra, Fatoumata Niakaté, Agueissa Diarra (Kadiatou Diabaté, 80è min), Aïssata Traoré, Saratou Traoré.

Entraîneur : Mohamed Saloum «Housseï»

Djeneba BAGAYOGO

