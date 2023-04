Centre de médecine du sport : Des équipements médicaux de dernière génération d’une valeur de 150 millions F CFA gracieusement offerts par la Fondation 221

Mention spéciale à Mossa Ag Attaher !

En tant qu’une organisation humanitaire, la Fondation 221 vient d’offrir des équipements médicaux de dernière génération au Centre de médecine du sport. D’un coût de 150 millions de F CFA, ces dons permettront de renforcer davantage les plateaux techniques de ce joyau architectural qui porte le nom de Lassana Traoré dit Ambiance. La cérémonie de réception s’est déroulée, le jeudi 13 avril dernier, sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Amadou Diarra Yalcouyé en présence de la directrice par intérim du Centre, Dr. Lalla Mint Mohamed ainsi que les responsables de la Fondation 221.

C’est devant tout ce beau monde que la directrice par intérim du Centre de médecine du sport, Dr. Lalla Mint Mohamed a souhaité la bienvenue en présence de l’ensemble du personnel. “Le présent appui en matériels médicaux que nous fait la Fondation 221, qui est une organisation humanitaire dont l’une des missions principales constitue le relèvement du plateau technique médical, corrobore non seulement la vision mais aussi et surtout la forte volonté des autorités de la Transition de doter le Centre de médecine du sport en équipements médicaux de dernière génération. C’est alors un grand plaisir pour nous de recevoir cet important don de la Fondation 221 dont la valeur est estimée à 150 millions de F CFA et qui inscrit par la même occasion la Fondation 221 parmi les partenaires privilégiés du Centre de médecine du sport.

Au nom de l’ensemble du personnel et au mien propre, j’exprime toute notre gratitude à la Fondation 221 pour ce geste qui marque, nous en sommes convaincus, le début d’un solide et durable partenariat qui précède à d’autres actions de ce genre. Pour notre part, nous sommes déterminés à nourrir ce partenariat et à travailler main dans la main avec la Fondation 221 pour qu’ensemble nous puissions réaliser nos missions communes au bénéfice des sportifs maliens”, a déclaré Dr. Lalla Mint Mohamed. Avant de rappeler que les principales missions du Centre de médecine du sport. Il s’agit d’assurer l’encadrement sanitaire des sportifs, d’effectuer des recherches en science de la santé du sport, de lutter contre le dopage en milieu sportif, de promouvoir l’activité physique, sportive et la culture médicale dans la pratique du sport, d’assurer les soins spécialisés en médecine du sport. Sans oublier la formation continue des personnels médicaux, paramédicaux et techniciens dans le domaine de la médecine du sport.

Pour mener à bien ses missions, le centre dispose d’un département d’examen complémentaire constitué des salles de radiographie, d’échographie, de scanner, d’IRM et d’un laboratoire biologique. Ce n’est pas tout. Il dispose également d’un département chargé de la lutte contre le dopage, d’un département de consultation et de la kinésithérapie.

La directrice par intérim du Centre de Médecine du Sport a saisi cette tribune pour adresser une mention spéciale au ministre Mossa Ag Attaher pour tous les efforts fournis pour la bonne marche du Centre. “Je profite de cette occasion pour vous informer qu’à ce jour, ce joyau architectural est équipé et entièrement financé sur le budget national et tous ses départements sont opérationnels. Et cela, grâce à la détermination et à l’engagement d’un homme qui a donné un nouveau souffle, une nouvelle dynamique au sport et à l’engagement citoyen dans notre pays. Un homme qui tient, comme à la prunelle de ses yeux, à la bonne santé, au bien-être, à la motivation et à la compétitivité des sportifs maliens !

Permettez-moi d’exprimer notre profonde gratitude à l’endroit du ministre Mossa Ag Attaher pour toutes ces œuvres susmentionnées. Je voudrai remercier M. le ministre d’avoir fait de ce centre, conformément à la vision des plus hautes autorités, un centre de référence pour l’amélioration de la prise en charge et du suivi des sportifs maliens”, dira-t-elle. Avant de rendre un vibrant hommage “à tous les acteurs de la médecine du sport qui se sont battus au fil du temps pour que ce centre tant souhaité par le monde du sport ne voit le jour”.

Pour conclure, Dr. Lalla Mint Mohamed a donné l’assurance de sa détermination et engagement de faire bon usage du matériel et des équipements et d’assurer une prise en charge efficace et efficiente de tous les sportifs maliens.

Prenant la parole, Amadou Diarra Yalcouyé a, au nom du ministre Mossa Ag Attaher, remercié la Fondation 221 pour ce geste très important à l’endroit du Centre de médecine du sport. “La présente donation en matériels médicaux intervient à un moment approprié. En effet, le Centre de médecine du sport amorce son envol dans un environnement où le sport devient de plus en plus une compétition rude et exigeante en termes de suivi et d’encadrement médical. Il est connu et est de notoriété que la performance sportive est fortement liée au suivi de la santé des sportifs. Plus le suivi des sportifs est régulier avec du matériel de pointe et des soins de qualité, plus les performances sportives peuvent être réalisées.

C’est pourquoi, au nom du ministre Mossa Ag Attaher, je voudrais exprimer à la Fondation 221 toute la gratitude du département pour ce geste de magnanimité, ce geste qui renforce, ce geste qui stimule la performance, la performance de nos sportifs pour que la devise olympique : plus haut, plus fort, plus vite, soit le crédo des sportifs maliens”. Parole d’Amadou Diarra Yalcouyé.

S’adressant au coordonnateur de la Fondation 221, il dira que “en mettant à la disposition du Centre de médecine du sport ce lot d’équipements médicaux, vous venez d’illustrer le but humanitaire et la solidarité de votre Fondation dans le renforcement des plateaux techniques médicaux des centres hospitaliers partenaires”. Avant de préciser que “ces dons contribueront à conforter le développement des ressources propres du Centre de médecine du sport et fonder l’espoir pour le raffermissement d’une relation de partenariat fécond avec le centre aux fins d’en faire une référence tant dans le paysage des établissements publics nationaux que des centres africains du domaine. Le défi n’est nullement au-dessus de nos ambitions et de vos potentialités. Je sais compter sur votre générosité pour un accompagnement technique plus dense et régulier”.

Amadou Diarra Yalcouyé a profité pour convier la directrice par intérim du Centre et son équipe à une utilisation judicieuse de ces équipements médicaux et à veiller à leur gestion et à leur rentabilisation. “Le Centre de médecine du sport n’est pas ici seulement pour les sportifs. Il est là aussi pour vous, toutes et tous. Il est votre Centre. Il faut le pratiquer. Il faut l’aider à rayonner. Et je sais compter sur vous. Notez déjà que depuis un an, la visite médicale de toutes les recrues du Service National des Jeunes s’effectue ici au Centre”, a-t-il conclu.

El Hadj A.B. HAIDARA

