Coupe Assimi Goita : Kati remporte la coupe

Débuté le 22 septembre 2021, le tournoi de football dénommé Super Coupe Assimi Goïta, président de la transition, a connu son épilogue le dimanche avec le sacre du Cercle de Kati, vainqueur de la Commune 5 de Bamako par 5 tirs au but à 4 (1-1) à l’issue du temps réglementaire).

Le Stade Mamadou Konaté de Bamako a été le théâtre de la finale de la compétition de foot « Super coupe Assimi Goïta ». Une finale présidée par le Premier Ministre, Choguel Kokalla Maïga.

En lever de rideau, le Conseil national de Transition (CNT) a battu la sélection Présidence-Gouvernement par 2-1. Dans un stade quasiment plein à craquer, la formation du Cercle de Kati a décroché le trophée face à l’équipe de la Commune V de Bamako.

Et pourtant ce sont les communards de Bamako qui ont ouvert le score par un but matinal d’Hamed Sissoko (5’) avant de se faire rejoindre par les Katois à la 44’ sur pénalty par Ousmane Konaté. Lors de la séance fatidique des tirs au but, les jeunes de Kati ont eu les nerfs solides face aux jeunes Bamakois qui ont craqué en ratant un tir : 5 tirs au but à 4.

A l’issue de cette belle finale, le vainqueur, l’équipe de Kati, a reçu le trophée et des médailles d’or. Le vaincu, la formation de la commune 5 de Bamako a eu droit à des médailles d’argent. Quant à la commune 2, classée 3e, elle s’est contentée des médailles de bronze.

La cérémonie de remise des prix s’est par la suite déroulée le mardi 2 novembre. Ainsi, les enveloppes ont été réparties comme suit : 2 millions CFA pour le vainqueur, 1,5 millions CFA pour le vaincu, 500 000 F CFA pour le 3e et 100 000 F CFA pour le meilleur buteur.

Signalons que cette première édition de la super coupe Assimi Goïta a regroupé 10 équipes : les 6 communes du district de Bamako, le District de Kati, la Présidence de la République, le Gouvernement et le Conseil national de Transition (CNT).

Alassane CISSOUMA

