Le Sénégal a maîtrisé la Guinée Équatoriale grâce à des buts de Diedhiou, Kouyaté et Sarr (3-1) lors des quarts de finale de la CAN 2021. Il affrontera le Burkina Faso en demi-finale.

Le Sénégal était attendu ce dimanche soir dans le cadre des quarts de finale de la CAN 2021. Après un début de compétition plutôt moyen, la bande à Sadio Mané devait se rassurer dans le jeu face à un adversaire largement à sa portée, mais qui a réalisé un parcours surprenant depuis le début : la Guinée Équatoriale. Les premières minutes étaient largement en faveur des Lions de la Teranga à l’image d’un Sadio Mané hyper actif sur son couloir gauche et qui semblait s’être bien remis de son choc à la tête lors du dernier match.

Après une bonne domination et une maîtrise du ballon, le Sénégal finissait par ouvrir le score. Sur un bon service de l’attaquant de Liverpool, c’est Famara Diedhiou qui se présentait seul face au gardien equato-guinéen et qui ne tremblait pas au moment de conclure (28e). Un but qui lançait parfaitement les coéquipiers d’Abdou Diallo et qui forçait la Guinée Équatoriale à sortir un peu plus pour tenter de faire le jeu.

Le Sénégal n’a pas eu le temps de douter

Mais au retour des vestiaires, la Guinée Équatoriale à l’image d’un Iban Edu toujours aussi disponible, montrait mieux avec le ballon. Le petit attaquant d’origine espagnole obtenait même subtilement un penalty en envoyant le ballon volontairement sur la main de Koulibaly. Mais après intervention du VAR, l’arbitre décidait de revenir sur son choix et d’annuler le penalty. Mais cette décision en faveur du Sénégal ne reculait qu’un peu plus ce qui était écrit. Dans un moment de flottement, Basilio Ndong servait Jannick Buyla dans la surface, qui trompait Édouard Mendy de l’extérieur du pied (57e, 1-1)

Et si l’on pensait que ce but allait faire douter le Sénégal, il a finalement réveillé une équipe qui commençait à s’endormir un peu. Aliou Cissé décidait d’ailleurs de faire des changements pour redonner du rythme à son équipe. Kouyate, qui venait tout juste d’entrer en jeu, donnait raison à son entraineur puisqu’il marquait quelques secondes plus tard en profitant d’une erreur de la défense adverse (68e, 2-1). Quelques minutes plus tard, c’est Ismaila Sarr qui faisait le break (3-1, 80e). Le Sénégal affrontera le Burkina Faso lors des demi-finales de la CAN.

