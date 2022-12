L’Association malienne d’amitié Mali Maroc (AMAMA) a procédé, le mercredi 14 décembre, à son siège à Daoudabougou en Commune V de Bamako, à la projection de la rencontre de la demi-finale de la coupe du monde Qatar 2022 opposant le Maroc à la France. Une occasion pour l’AMAMA de réaffirmer l’amitié entre le Mali et le Maroc.

Renforcer les liens d’amitié entre Bamako et Araba, c’est l’objectif recherché par l’Association malienne d’amitié Mali Maroc (AMAMA), qui a procédé à la projection de la rencontre de la demi-finale de la coupe du monde Qatar 2022 entre le Maroc et la France. C’est une façon pour l’AMAMA tout en communiant avec le public et d’apporter son soutien aux Lions de l’Atlas.

C’est ce que souligne Moustapha Koromakan, trésorier général de l’Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali (UNASAM). Il a indiqué que le Mali et le Maroc tissent depuis des décennies de bonnes relations de coopération à travers l’amitié entre le président Modibo Keïta et le Roi Mohamed V. « Le Maroc est un pays ami du Mali », a insisté Daouda Diarra, membre de l’AMAMA. Selon lui, l’association apporte tout son soutien et son encouragement aux hommes du coach Walid Regragui afin qu’ils remportent la compétition.

« Nous sommes là pour encourager les lions de l’Atlas contre la France », a pour sa part déclaré Sanogo Samira Bilal, membre de l’AMAMA et par ailleurs employée à la Fondation Mohamed VI pour la paix et la tolérance au Mali. La projection à Bamako de la rencontre entre les Lions de l’Atlas et les Bleus s’explique, selon elle, par le fait qu’il existe une très bonne relation entre le Mali et le Maroc mais aussi parce que le Maroc est un pays africain. « C’est la preuve que nous sommes des maliano-marocains vivants au Mali », a-t-elle souligné.

Elle se dit satisfaite du soutien des maliens à l’équipe nationale du Maroc de football. Sanogo Samira Bilal a profité de l’occasion pour saluer le peuple malien pour son hospitalité et son encouragement aux Lions marocains. Outre Sanogo Samira Bilal, Moustapha Koromagan et Daouda Diarra ont tous souhaité la victoire de Hakimi et compagnies. Un vœu qui n’a malheureusement pas été exaucé puisque c’est la France qui s’est qualifiée pour la finale en s’imposant par le score de 2 buts à 0.

Il faut rappeler que la soirée a été agrémentée par des manifestations folkloriques. Les membres de l’UNASAM ont tenu en haleine le public à travers des pas de danse qu’ils ont esquivé au rythme de Djembé et autres instruments de musique.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :