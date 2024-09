Dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football, Maroc 2025, le sélectionneur par intérim des Aigles, Alou Badra Diallo, a publié samedi une liste de 27 joueurs. C’était au cours d’une conférence de presse qu’il a animé au siège de la Femafoot. Sur la liste, on note le retour de Ives Bissouma et l’absence de Kamory Doumbia.

La liste des joueurs publiée par le sélectionneur par Intérim des Aigles du Mali, Alou Badra Diallo dit Conti est un mélange entre nouveaux, anciens et revenants. En effet, ils sont 27 Aigles convoqués pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football qui se joueront contre le Mozambique, le 06 septembre à Bamako, et l’Eswatini, le 10 septembre en Afrique du Sud. Dans les détails, on retrouve trois joueurs du championnat national Ligue 1 de football : les gardiens N’Golo Traoré du Stade malien de Bamako et Youssouf Koïta du Djoliba AC et le défenseur des rouges Ousmane Diallo dit Santi, qui honore sa première sélection.

Quatre autres nouveaux joueurs font leur première apparition avec les Aigles séniors : Cheick Kéïta, le défenseur de Charleroi, les milieux de terrain Mamadou Sangaré du Rapid Vienne, Malick Yalcoué de Brigton, Ousmane Diakité de West Bromwich et enfin l’attaquant de Haugesund, Sory I Diarra, et enfin. L’incorporation de ses nouveaux joueurs vise à injecter du sang neuf dans le nid des Aigles. Outre les nouveaux joueurs, on retrouve plusieurs revenants comme Moussa Djénepo, Massadio Haïadra, Ives Bissouma, Sékou Koïta. Les deux premiers étaient absents lors de la dernière CAN en Côte d’Ivoire et les deux derniers n’ont plus été appelé depuis la fin de la cuvée ivoirienne.

Autre fait notable, la présence du capitaine Hamari Traoré, un temps suspendu par la fédération malienne de football (Femafoot) pour rébellion et manquement à l’éthique sportive. Signe de la fin de la brouille entre la Femafoot et le collectif des joueurs. On note aussi l’absence remarquée de kamory Doumbia, Sikou Niakaté, Boubacar Kiki Kouyaté et Modibo Sagna, Mamadou Samassa, Diadié Samassékou et Adama Traoré dit Noss, pour ne citer que ceux-ci.

Pour le reste, on retrouve les cadres de l’équipe. Amadou Haïdara, Djigui Diarra, Falaye Sacko, Lassina Coulibaly, Lassine Synayoko, Aliou Dieng et Mohamed Camara. Ousmane Diallo dit Santi et Youssouf Koîta, tous du Djoliba AC et

Il convient de rappeler qu’après ces deux rencontres, Alou Bara Diallo va céder le banc au belge Tom Saintfiet, nommé il y a quelques jours par la Femafoot. L’ancien coach de la Gambie est, selon nos informations, arrivé le dimanche à Bamako où il doit signer son contrat.

La liste des joueurs convoqués :

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :